الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، غائم جزئي ومغبر أحياناً نهاراً وتظهر السحب المنخفضة شرقاً بعد الظهر خاصة على الجبال - تزداد كميات السحب تدريجياً ليلاً غرباً.

وأوضح أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 40 كم/س.

وذكر أن البحر سيكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وفيما يلي بيان بأحوال الطقس خلال الأيام الأربعة التالية:

الإثنين

الطقس: غائم جزئي إلى غائم ومغبر أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على البحر والجزر غرباً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: غائم جزئي إلى غائم ومغبر أحياناً مع احتمال سقوط أمطار على البحر والجزر وبعض المناطق الساحلية – انخفاض في درجات الحرارة خاصة غرباً.

الرياح: جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية تدريجياً خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: رطب على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً - غائم جزئي إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الشمالية والشرقية - انخفاض آخر في درجات الحرارةً.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الخميس

الطقس: رطب على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً - غائم جزئي إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة شرقاً.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

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