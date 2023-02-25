الإمارات تهدي سوريا 10 سيارات إسعاف مجهزة

المصدر: وام

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أهدت قيادة العمليات المشتركة ضمن عملية الفارس الشهم 2 وبالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهلال الاحمر الاماراتي الجمهورية السورية 10 سيارات مجهزة بأحدث الأجهزة التقنية الحديثة استمرارا لجهود الدولة في إغاثة الأشقاء في سوريا عقب الزلزال الذي تأثرت به.

وقال الدكتور سالم الفلاسي المكلف بمتابعة الاحتياجات الخاصة بالقطاعات الطبية والصحية في سوريا إن هذه المبادرة تأتي استمرارا للدعم الإنساني الذي تقدمه دولة الإمارات لصالح الاشقاء في سوريا وبالاخص في المجال الصحي وذلك ضمن مرحلة التعافي واعادة التاهيل .واكد أن هذا الدعم النوعي للقطاع الصحي في سوريا يجسد نهج القيادة الرشيدة في دولة الإمارات في تبني المبادرات التي تعنى بتحسين حياة الناس من خلال تعزيز الخدمات الأساسية التي يحتاجونها وفي مقدمتها خدمات القطاع الصحي.

واضاف الدكتور الفلاسي أن هذا الدعم سوف يستمر لتحقيق ما يكفل تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية للشعب السوري الشقيق حيث تعد سيارات الاسعاف مجهزة للطرق الوعرة للوصول الى المناطق الوعرة وتقديم بالخدمات الطبية إلى المتضررين في مواقعهم.

واكد الدكتور الفلاسي ان دولة الامارات مستمرة في دعم القطاع الصحي في الجمهورية العربية السورية ضمن عملية "الفارس الشهم 2" والوقوف على احتياجات المستشفيات والقطاع الصحي هناك.

ومن جانبة أشاد الدكتور سامر أحمد معاون مدير الصحة في اللاذقية بجهود دولة الإمارات بالدعم المستمر للقطاع الطبي في سوريا من خلال توفير سيارات الاسعاف المجهزة بأحدث الاجهزة التقنية والتي تسهل على الكادر الطبي القيام بواجبه .

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