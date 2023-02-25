طائرة إغاثة الى تركيا تحمل 100 طن مساعدات

المصدر: دبي-رامي عايش

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التزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي إقامة جسرها الجوي لإرسال المساعدات الإنسانية لإغاثة المتضررين من الزلزال المدمر في سوريا وتركيا ورفع المعاناة عنهم، وتعزيز الاستجابة للحالة الطارئة التي فرضتها الكارثة.

وسيرت المدينة عصر اليوم طائرة اغاثية الى أضنة في تركيا محملة بنحو 100 طن متري من المستلزمات والمعدات الطبية، والخيم والبطانيات، من مخزون منظمات أممية تستضيفها" المدينة الإنسانية"، وهي كل من "الصحة"، "الغذاء" ومفوضية شؤون اللاجئين.

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