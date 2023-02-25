من على سرير الشفاء.. "ماجد الزغير" يتخذ "البيان" أنيساً وجليساً

المصدر: دبي –رحاب حلاوة

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ترسيخاً لمبدأ الوفاء المتبادل بين صحيفة «البيان» وقرّائها، زار وفد من «البيان» ماجد الزغير الذي يتلقى العلاج في مستشفى راشد نتيجة إصابته بكسر في الساق، وقدمت له باقة ورود متمنية له الشفاء العاجل. وخلال فترة علاجه التي زادت على 10 أيام، لم يجد ماجد الزغير ما يؤنسه ويخفف من آلامه سوى صحيفة «البيان» التي يسعد بقراءتها ويجد فيها أنيسه وجليسه ونافذته على العالم.

الزغير في العقد الثامن من العمر يهوى قراءة الصحف الورقية، وتصاحبه كل صباح صحيفة البيان التي يتصفحها ويستمتع بقراءة أخبارها، مؤكداً أنها الصحيفة المفضلة لديه منذ تأسيسها سواء كان خارج البلاد أو بداخلها.

وعلمت "البيان" من أحد قرائها بقصة "الزغير" الذي يحرص على طلب صحيفة البيان بشكل يومي كل صباح، وهو أحد متابعيها، سواء كان خارج الدولة، أو داخلها أثناء زياراته لأسرته التي تقييم بالدولة.

ويؤكد الزغير أنه ارتبط مع صحيفة البيان برباط وثيق منذ انطلاقتها حيث يطلع من خلالها على أخبار الإمارات والعالم، ومع تطور العلاقة مع الصحيفة تحولت «البيان» إلى مفتاحٍ ليوم ماجد الزغير الذي لا يبدأ بالنسبة له قبل أن يطالعها وحتى في لحظات المرض كان لا ينسى أن يفتتح نهاره بـ«البيان» فهو يرى أنها جزء مهم من تاريخ دبي ودبي أجمل جزء من تاريخه الشخصي.

بابتسامة ممزوجة بالسعادة والرضا كان ماجد الزغير يستمع لذكريات أبنائه وهم يستعيدون السنوات الطويلة التي قضوها في الدولة والتي تزيد على 25 عاما، وقال لـ«البيان»: «دولة الإمارات احتضنت أسرتي بدفء قلوب أهلها ومنحتهم الأمان والاستقرار، وذكريات زياراتي لدولة الإمارات تتغير في كل مرة أعود بها إلى دبي، لم أراه من تطور حضاري وعمراني وتكنولوجي وغيره»، مشيراً إلى أن وجوده في هذا البلد المعطاء جعله ينسى أوجاعه وهو على سرير الشفاء في مستشفى راشد.

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