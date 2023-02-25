حاكم الفجيرة يهنئ أمير الكويت باليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده.

وبعث صاحب السمو حاكم الفجيرة برقية تهنئة مماثلة إلى سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة.

وبعث سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة برقيتي تهنئة مماثلتين الى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وإلى سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

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