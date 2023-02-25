حاكم الشارقة يهنئ أمير الكويت باليوم الوطني وذكرى التحرير

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده.

وبعث صاحب السمو حاكم الشارقة برقية تهنئة مماثلة إلى سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة.

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

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