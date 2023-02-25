حاكم أم القيوين يهنئ أمير الكويت باليوم الوطني وذكرى التحرير

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 62 وذكرى تحرير بلاده.

كما بعث سموه برقية تهنئة مماثلة إلى سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت الشقيقة.

وبعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، ببرقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وإلى سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

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