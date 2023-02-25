الوكيل المساعد للإسناد يلتقي رؤساء وفود مشاركة بـ«آيدكس ونافدكس»

المصدر: أبوظبي - وام

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التقى اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد غافان الجابري الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية، عدداً من رؤساء الوفود الزائرة لمعرضي «آيدكس ونافدكس 2023».

فقد التقى - كلاً على حدة - الفريق أول مقويل إنخل هيرنانديز مارتينيز المكسيكي واللواء المهندس مختار عبداللطيف مصطفى يوسف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع في جمهورية مصر العربية.

وجرى خلال اللقاءين مناقشة علاقات التعاون القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبلدانهما خاصة فيما يتعلق بالجوانب العسكرية والدفاعية.

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