«إيدج» تزود القوات المسلحة بمناظير حرارية بقيمة 91 مليون درهم

المصدر: أبوظبي- وام

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أعلنت «إيدج»، إحدى مجموعات التكنولوجيا المتقدمة اليوم توقيع عقد مع القوات المسلحة الإماراتية لتزويدها بمناظير حرارية فردية مدمجة للمناورات الحاسمة على الأرض.

وبموجب العقد، المبلع قيمته 91 مليون درهم ستقدم «ايدج» ثلاثة أنواع مختلفة من المناظير التي تجمع بين التصميم المعياري وتكنولوجيا التصوير الحراري الفائقة.

وقال عمر الزعابي، رئيس قطاع التجارة ودعم المهام في ايدج: «تفخر إيدج بتوقيع هذه الصفقة المهمة، وترسيخ علاقتها الاستراتيجية مع القوات المسلحة الإماراتية بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز الدفاع والأمن الوطني لدولة الإمارات ونتطلع إلى ما سيحققه عملاؤنا من فوائد عبر تقنية التصوير الحراري الاستثنائية التي نوفرها، بما يساهم في نجاح العمليات البرية، وتعزيز السيادة الصناعية لدولة الإمارات».

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