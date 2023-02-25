الابتكارات الدفاعية الإماراتية تخطف الأنظار في «آيدكس» و«نافدكس»

المصدر: أبوظبي - وام

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سجلت الشركات الوطنية حضوراً فاعلاً في معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2023، وأثبتت مجدداً المكانة المرموقة التي باتت تحتلها المنتجات التي تحمل عبارة «صنع في الإمارات» في عالم الصناعات الدفاعية.

وخطفت «قرموشة» و«جنية» و«مظفر» و«طنب الكبرى» وغيرها من الأسلحة الدفاعية الإماراتية الأنظار خلال المعرضين، واستحوذت على اهتمام كبير من وسائل الإعلام العالمية والمحلية التي أفردت حيزاً مهماً من تغطيتها للحديث عن تلك الابتكارات الجديدة المصنعة بسواعد إماراتية.

طنب الكبرى

شهد معرض «نافدكس» 2023 تدشين سفينة الإنزال البحري «طنب الكبرى» التابعة للقوات البحرية الإماراتية، التي تتميز بقدرات دفاعية نوعية، وتمتلك منظومة مراقبة متطورة، ومزودة بمهبط للطائرات العمودية، ما يضيف بعداً آخر لقدراتها في العمليات البحرية الدفاعية.

وتؤدي سفينة «طنب الكبرى»، التي جرى تصنيعها محلياً من قِبَل شركة الفتان لصناعة السفن، عدداً من المهام، من أبرزها تقديم الدعم اللوجستي للوحدات والتشكيلات البحرية، وتأمين نقل القوات والإمدادات البحرية، ودعم جهود الإخلاء الطبي في أثناء الكوارث والأزمات.

مظفر

وشكل تدشين الزورق «مظفر»، الذي يعد إحدى الوحدات الرئيسة في تقديم الإنذار المبكر وتنفيذ عمليات الأمن البحري لمجموعة حرس السواحل، حدثاً بارزاً لما يمثله من إضافة نوعية وإنجاز مهم للصناعات الدفاعية الوطنية.

ويبلغ طول الزورق 50.1 متراً وعرضه 9.41 أمتار فيما تصل سرعته القصوى 23 عقدة بحرية ويقوم بالعديد من المهام منها المساعدة في عمليات البحث والإنقاذ وتأمين سواحل الدولة ومنشآتها الحيوية والإبلاغ عن المخاطر البحرية وغيرها من المهام.

جنية وقرموشة

وكشفت شركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية «أداسي»، خلال مشاركتها في معرض «آيدكس»، النقاب عن المسيَّرة القتالية الإماراتية «جنية»، التي تتميز بسرعتها الكبيرة وصعوبة رصدها وتتبعها، بالإضافة إلى قدرتها على حمل مجموعة متنوعة من الذخائر.

وتصل سرعة «جنية» عند التحليق إلى 0.8 «ماخ»، بينما تبلغ سرعتها القصوى أكثر من ألف كيلومتر في الساعة، وبإمكانها رفع ما يصل إلى 480 كجم من الحمولة على متنها لإيصالها إلى هدفها.

كما عرضت «أداسي» طائرة مروحية مسيرة خفيفة حملت اسم «قرموشة»، التي يمكنها السير لمسافة 150 كيلومتراً بمحرك لا يستهلك الكثير من الوقود.

وتبلغ السرعة القصوى لـ«قرموشة» 140 كم في الساعة، ويمكنها نقل حمولات تزن 120 كيلوغراماً، فيما يبلغ أقصى ارتفاع لها 10 آلاف قدم.

كنانة

وأعلن مجمع توازن الصناعي، ذراع التطوير الصناعي لمجلس التوازن، عن إنتاج أول صندوق ذخيرة «كنانة»، الذي سيصنع بالكامل داخل دولة الإمارات من مواد محلية الصنع وقابلة لإعادة التدوير بشكل كامل.

وتم الكشف عن النسخة التجريبية لـ«كنانة» في جناح المجلس بمعرض «آيدكس 2023»، ويتميز «كنانة» عن باقي صناديق الذخيرة التقليدية بكونه أخف في الوزن بنسبة أكثر من 68 في المائة مقارنةً بالصناديق الحديدية الأخرى، إضافة إلى تمتعه بخاصية التتبع والتحكم عن طريق جهاز التتبع RFID Tag.

نمر

وعرضت شركة نمر، التابعة لمجموعة «إيدج»، نموذجاً تجريبياً لمركبة قتالية روبوتية ثمانية الدفع تحت اسم (نمر آر سي في) «NIMR RCV»، التي صُممت لضمان تنقل تكتيكي وأداء متفوق وقدرة على المناورة وسرعة عالية.

وصممت المركبة للقيام بأدوار متعددة بفضل قدرتها على استيعاب أحدث الأجهزة والإلكترونيات، والرادارات التي يتم تركيبها عليها، فيما تصل حمولتها إلى 12 طناً، وإجمالي وزنها إلى 23 طناً.

وحش

وعرضت شركة كالدس الإماراتية المتخصصة في تطوير وتصنيع التقنيات الدفاعية، آلية قتالية برمائية إماراتية الصنع بمواصفات عالمية أطلقت عليها اسم «وحش» لإمكاناتها العالية من قدرات التنقل والحماية والحمولة وقوة النيران للعمليات البرية والبرمائية.

وصمم نظام المركبة للعمل في ظروف الطقس القاسية والتضاريس الوعرة والظروف المناخية الصعبة، كما تمتلك حلول الحماية المتطورة لسلامة الركاب الخاصة بها، ويمكنها أن تنجو من انفجار عبوة ناسفة بوزن 50 كلجم من مادة «تي إن تي»، على بُعد خمسة أمتار من جانبها ومتر واحد من مستوى الأرض، دون أن يلحق أي ضرر بالطاقم.

رشاش

أطلقت شركة «كراكال» خلال مشاركتها في «آيدكس 2023» الرشاش الخفيف (CLMG 556)، وهو رشاش آلي بالكامل يبلغ وزنه حوالي 7.8 كلجم، ويتم تزويده بذخيرة عيار 5.56 × 45 NATO، كما يُزود بحزام للذخيرة.

ويأتي رشاش (CLMG 556) بثلاثة أطوال مختلفة للسبطانة سهلة التبديل، كما تم تزويده بأخمص قابل للتمديد بخمسة أوضاع، مع مسند للخد قابل للتعديل بثلاثة أوضاع، إضافة إلى قاعدة تكتيكية ليتمكن المستخدم من تثبيت المنظار.

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