"مجموعة بريد الإمارات" تصدر طابعاً بريدياً احتفاء باليوم الوطني الـ 62 لدولة الكويت

المصدر: (دبي - البيان)

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أصدرت «مجموعة بريد الإمارات» طابع بريد تذكارياً بالمناسبة، ضمن احتفال سفارة دولة الكويت في أبوظبي، ويحمل شعار «الإمارات تحب الكويت»، ومُزيّن بعلمي البلدين وأبرز معالمهما.

وقال عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة بريد الإمارات»، إن إطلاق الطابع البريدي التذكاري يرمز للعلاقات الأخوية والتاريخية بين الدولتين، ووحدة صف الشعبين، كما تمثل هذه العلاقة نموذجاً فريداً يدعم مسيرة التنمية الشاملة في البلدين في مختلف القطاعات، وإننا نتوجه بالتهنئة لأشقائنا في دولة الكويت باليوم الوطني الـ62، ونسعد بمشاركتهم أفراحهم واحتفالاتهم.

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