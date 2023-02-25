المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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تشارك دولة الإمارات الأشقاء في دولة الكويت الاحتفال باليوم الوطني لدولة الكويت الـ62، والذي يصادف يوم 25 فبراير من كل عام، وذلك تأكيداً على متانة العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، والتي شهدت خلال العقود الماضية نمواً سريعاً في ظل القيادة الحكيمة للبلدين الشقيقين لتصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتحت شعار «الإمارات تحب الكويت» تنظم حكومة دولة الإمارات مجموعة متنوعة من الفعاليات والعروض المميزة تتضمن إضاءة عدد من أبرز معالم الدولة العمرانية بالعلم الكويتي، واستقبال الزوار الكويتيين القادمين إلى الإمارات عبر المعابر الحدودية والمطارات بالزهور والهدايا التذكارية، وتخصيص ختم خاص لجوازات سفرهم من وحي المناسبة، فيما ينظم جناح الكويت في معرض آيدكس 2023 في أبوظبي فعاليات تراثية وثقافية بهذه المناسبة.

علاقات أخوية

وترتكز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة على دعائم ثابتة وأرضية صلبة تنطلق من حرص القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين على دعم وتطوير العلاقات في كل المجالات حتى أصبحت نموذجاً يحتذى لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات بين الأشقاء، سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

فخلال السنوات الماضية قدمت القيادتان الحكيمتان في البلدين الشقيقين الإرادة القوية والدعم المتواصل لدفع العلاقات العميقة والراسخة بينهما إلى آفاق رحبة تضعها في مرتبة العلاقات الخاصة والمتميزة على مختلف المستويات، الأمر الذي عكس مستوى من التميز والرقي قلما تتصف به العلاقات بين الدول. وقد أرسى دعائم هذه العلاقة التي جمعت دولة الإمارات وشقيقتها دولة الكويت المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، في إطار العلاقة الأخوية التي ترسخت عبر عقود من الزمن وتوطدت منذ اللقاء الذي جمع بينهما في عام 1973.

روابط قوية

وشهدت العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين محطات بارزة بالتميز أسهمت بصورة مباشرة في ترسيخ هذه العلاقات والمضي بها قدماً سواء على المستوى الثنائي أو من خلال مسيرة مجلس التعاون بما ينعكس على تحقيق مصالح البلدين الشقيقين، وازدادت العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين عمقاً ورسوخاً في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» والشيخ نوَّاف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، حيث تعتبر هذه العلاقة مثالاً للروابط القوية المتأصلة في وجدان البلدين وتاريخهما المشترك، وما أضفى على هذه العلاقة من الزيارات المتبادلة بين القيادتين.

وتكريساً لمتانة العلاقات بين البلدين والرغبة نحو آفاق واسعة من التعاون والتنسيق، فقد استضافت دولة الكويت أعمال اللجنة القنصلية الرابعة الإماراتية ـ الكويتية في نوفمبر 2020، والتي أكدت العلاقات الكويتية الإماراتية المتميزة، حيث ترتبط دولة الكويت مع دولة الإمارات الشقيقة بعلاقات استثنائية خاصة وتاريخية متجذرة تحمل سمات مشتركة ومبنية على وحدة المصير والهدف، وتسعى الدولتان منذ القدم إلى تحقيق التكامل والترابط في جميع المجالات الحيوية والتي تحقق آمال شعوبهما في مواجهة جميع التحديات وتعكس تلك العلاقات إصراراً من القيادة السياسية في البلدين على الدفع بها لمستويات أكثر تكاملاً.

كما تشهد العلاقات السياسية بين دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة تطوراً ملحوظاً يعكسه التنسيق المتبادل بين الجانبين في المحافل الإقليمية والدولية تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصلحة الجانبين، معززة بالزيارات الرسمية المتبادلة رفيعة المستوى بين المسؤولين في البلدين الشقيقين على المستويات كافة.

تعاون مشترك

ويحمل مستقبل العلاقات الإماراتية ـ الكويتية الكثير من التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، سواء ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي أو عبر التعاون الثنائي، كذلك التحديات المستقبلية التي تواجه البلدين مشتركة، سواء الاقتصادية أو السياسية والعمل معاً على وضع قواعد عملية للتعاون المشترك بين البلدين في كل المجالات.

فمن بين أهم ما يميز العلاقات الثنائية بين البلدين التفاهم الكامل والشفافية والمصداقية والصداقة العميقة ليس على مستوى القيادات والحكومات فقط بل بين الشعبين أيضاً، الأمر الذي أدى إلى أن تستمر هذه العلاقات وتتطور من دون أن تواجه أزمات بل يمكن اعتبارها نموذجاً لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الدول العربية.

وعلى المستوى الاقتصادي، ووفقاً لسفارة الإمارات في الكويت فقد ارتفع مستوى التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بشكل ملحوظ من 8.17 مليارات دولار أمريكي في عام 2020 إلى 10.47 مليارات دولار أمريكي في عام 2021، بنسبة تصل إلى 28.11 %.

وقد ارتفع مستوى التبادل التجاري بسبب الزيادة الملحوظة في الصادرات الإماراتية إلى الكويت بنسبة 71.95 % من 2 مليار دولار أمريكي في عام 2020 إلى 3.44 مليارات دولار في عام 2021. وخلال الفترة نفسها، ارتفعت قيمة الواردات الإماراتية من دولة الكويت بنسبة 16.18 %، من 1.14 مليار دولار أمريكي إلى 1.32 مليار دولار أمريكي.

وأيضاً، ارتفعت قيمة المواد المعاد تصديرها من دولة الإمارات إلى الكويت بنسبة 13.32 % من 5.02 مليارات دولار أمريكي إلى 5.69 مليارات دولار أمريكي. وفي الفترة من 2016-2020، بلغت الاستثمارات المتدفقة من دولة الإمارات إلى الكويت حوالي 837.8 مليون دولار أمريكي، فيما بلغت قيمة الاستثمارات الكويتية المتدفقة إلى دولة الإمارات 1.745 مليار دولار أمريكي.

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