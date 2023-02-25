315 مليار درهم حجم التجارة المشتركة في 10 سنوات

المصدر: (أبوظبي – سامح الليثي)

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شهدت العلاقات بين الإمارات والكويت تطوراً واضحاً على صعيد التجارة السلعية بين البلدين لتتخطى التجارة الخارجية المتبادلة بين كل من الإمارات والكويت 315.1 مليار درهم خلال أكثر من 10 سنوات، وفق أحدث المؤشرات الرسمية للتجارة الخارجية للدولة، وعلى مدار الفترة بين 2013 حتى نهاية عام 2022.

وأوضح المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن الحصة الأكبر في الميزان التجاري بين البلدين من نصيب إعادة التصدير، وسجلت نسبة 53.2% من إجمالي التجارة تلتها الصادرات من الإمارات.

واستحوذ قطاع إعادة التصدير حصة 53.2 % من الميزان التجاري بين البلدين بقيمة 168.1 مليار درهم على مدار تلك الفترة.

وكانت وزارة الاقتصاد قد أوضحت مؤخراً بأن الكويت جاءت من ضمن أكبر 10 وجهات على صعيد أنشطة إعادة التصدير مع الإمارات ضمن إجمالي التجارة الخارجية للدولة في 2022، تلتها الصادرات من الإمارات بقيمة بلغت 85.261 مليار درهم وبنسبة بلغت 27% ثم الواردات من الكويت بنسبة 19.8% وبقيمة 19.2 مليار درهم.

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