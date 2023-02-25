القنصل الكويتي: علاقة البلدين نابعة من القلب

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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أكد علي سالم الذايدي القنصل لعام لدولة الكويت الشقيقة في دبي والمناطق الشمالية عمق العلاقة التاريخية والأخوية التي تجمع دولتي الكويت والإمارات والتي تتجاوز أكثر من 6 عقود، .

مشيراً إلى أنها مثال يحتذى به في العلاقات الدولية.. وقال في تصريحات لـ «البيان» إن مشاركة الشعبين لأفراحهما وأعيادهما تعبر عن صدق العلاقة النابعة من القلب بينهما وإخلاصها، وتدل هذه المشاعر الإماراتية الجياشة بالحب والتقدير تجاه الكويت على عمق ومتانة العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط البلدين كما تجسد العلاقة بين قيادتي الدولتين المستوى المتطور الذي وصل إليه التعاون المشترك بينهما.

تعاون

وأشار إلى أن أوجه التعاون بين البلدين تأخذ عدة أوجه مختلفة منها السياسي والتجاري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والشبابي والإعلامي والتعليمي وغيرها من المجالات المتعددة، لافتاً إلى أن تأسيس اللجنة المشتركة في عام 2006، ساهمت في تعزيز وتفعيل العمل المشترك بين الجانبين في شتى المجالات سواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لافتاً إلى أن قيادتي البلدين يعملان على استكمال مسيرة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الأخوية واستكشاف المزيد من آفاق التعاون والتقدم في مختلف المجالات بين البلدين.

وأوضح أن اللجنة المشتركة بين البلدين الشقيقين تعقد اجتماعاتها الدورية بشكل مستمر، حيث عقدت 4 دورات وتبحث باستمرار فرصاً وآفاقاً جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية، لافتاً إلى الزيارة الرسمية التي تمت الأسبوع الماضي حيث زار وفد رفيع المستوى من وزارة التجارة الكويتية، وهيئة الموانئ، وإدارة الجمارك الكويتية، هيئة موانئ أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومقر موانئ دبي العالمية، حيث يجري حالياً التنسيق بشأن إتمام وتعزيز التعاون المتعلق بإنشاء ممر تجاري افتراضي بين دولتي الإمارات والكويت، تحت إشراف دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لتسهيل ودعم التجارة بين البلدين.

وأفاد بأن هذه الاتفاقية وغيرها من التعاون في مجال الموانئ والجمارك ينعكس إيجاباً على حجم التبادل التجاري بين الطرفين.

وأوضح أن التعاون بين البلدين لا يقتصر على التعاون الرسمي أو الحكومي فقط وإنما أيضاً يصل إلى التعاون مع القطاع الخاص، حيث يتواجد مجموعة كبيرة من المستثمرين الكويتيين في دولة الإمارات فيما يصل عدد الشركات الخاصة الكويتية في الإمارات أكثر من 1700 شركة كويتية لديها رخص تجارية وتعمل في السوق الإماراتي.

وقد شهد معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير الدولة للتجارة الدولية والشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي، الاحتفالات باليوم الوطني لدولة الكويت بمشاركة رسمية من حكومة دولة الكويت بالإضافة إلى عدد من سفراء وقناصل الدول العربية والأجنبية في دولة الإمارات، وجاليات الدول الأخرى ابتهاجاً بالمناسبة. وثمن الذايدي، الحضور الرسمي والشعبي الذي حظي به الاحتفال الذي نظمته القنصلية الكويتية مساء أمس الأول في أحد فنادق دبي، بالمناسبة.

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