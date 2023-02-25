عبدالله الفلاسي: دبي حققت خلال العقدين الماضيين قفزات نوعية

المصدر: دبي - البيان

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أكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن دبي شهدت خلال العقدين الماضيين تطورات مهمة وحققت قفزات نوعية في مختلف المجالات لتصبح هي العالم تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

إنجاز

وقال في تصريح بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيس المجلس التنفيذي لحكومة دبي، إن المجلس برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، ونائبه الأول سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، قاد دبي من إنجاز إلى آخر ومن ابتكار إلى ابتكار، ويسير بخطى ثابتة لتحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33، ومضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم.

وأضاف عبدالله الفلاسي، إن المجلس التنفيذي لحكومة دبي جعل حكومة دبي رائدة عالمياً في العمل الحكومي وخدمة مجتمع دبي، وذلك من خلال رسم السياسات العامة لحكومة دبي في مختلف المجالات، وتطوير خطة دبي الإستراتيجية والإشراف على تنفيذها، وترسيخ ثقافة التميز والابتكار، وتصميم الخدمات الحكومية بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة ورؤيتها لمستقبل دبي.

رؤية

وأوضح، أن المجلس التنفيذي في دبي بقيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، حوّل رؤية وتطلعات إمارة دبي إلى واقع ملموس، من خلال الإشراف على وضع الاستراتيجيات والسياسات المستدامة، وتطبيق الخطط التنموية، مما جعل دبي محط أنظار العالم وقبلة الباحثين عن العيش والعمل في أجواء من الأمن والأمان والابتكار والتميز.

وجدد عبدالله الفلاسي عهد الولاء للقيادة الرشيدة، للسير على النهج الذي رسمته والرؤية التي اختطتها لتحقيق المزيد من التقدم والتطور والإنجازات لإمارة دبي، وبذل أقصى الجهود لتحقيق مستهدفات المجلس التنفيذي في دبي، والارتقاء بمنظومة العمل الحكومي في دبي بأيدي الكوادر الإماراتية المؤهلة.

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