رئيس وزراء التشيك يزور جامع الشيخ زايد الكبير

المصدر: أبوظبي - وام

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زار بيتر فيالا، رئيس وزراء جمهورية التشيك، جامع الشيخ زايد الكبير، يرافقه بيري سلافيك سفير جمهورية التشيك لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين في جمهورية التشيك، والوفد المرافق وذلك ضمن زيارته الرسمية للدولة.

واستهل رئيس وزراء جمهورية التشيك والوفد المرافق له الجولة بزيارة ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مستذكرين إرثه ونهجه الحكيم الذي أسهم في تعزيز ثقافة التسامح والتعايش والسلام بين مختلف شعوب العالم.

وتجول رئيس وزراء جمهورية التشيك والوفد المرافق، يصطحبهم الدكتور يوسف العبيدلي؛ مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، حيث تعرفوا على رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر؛ المنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس، والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم.

واطلع رئيس وزراء جمهورية التشيك والوفد المرافق على تاريخ تأسيس الصرح الكبير، وجماليات الجامع وبديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلت بوضوح في جميع زواياه، وما يحويه الجامع من مقتنيات فريدة، وأروع ما جادت به الحضارة الإسلامية على مر العصور من فنون وتصاميم هندسية التقت على اختلافها وتنوعها في تصميم الجامع، لتعكس جمال انسجام الثقافات وتناغمها في عمل إبداعي واحد.

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