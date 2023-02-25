دعم القوات الجوية والدفاع الجوي بقدرات طباعة ثلاثية الأبعاد

المصدر: أبوظبي - وام

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وقع مجلس التوازن على هامش مشاركته معرضي «آيدكس 2023» و«نافدكس 2023»، اتفاقية مع «ساب»، الشركة الرائدة في الصناعات الدفاعية والأمنية، بهدف تقديم قدرات طباعة ثلاثية الأبعاد للقوات الجوية والدفاع الجوي في الإمارات تتضمن التصميم والتصنيع الدقيق لقطع الغيار.

وقع الاتفاقية بجناح مجلس التوازن بالمعرض كل من عبدالله سيف العواني، الرئيس التنفيذي للبرنامج الاقتصادي في مجلس التوازن وآنا كارين روزن، المدير العام لشركة «ساب» بدولة الإمارات، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وتأتي الاتفاقية بعد تدشين مجلس التوازن أول مركز تميز إماراتي للطباعة ثلاثية الأبعاد «سندان»، الذي تم الإعلان عنه في اليوم الأول لمعرض آيديكس 2023 وتهدف الاتفاقية إلى تلبية أهداف برنامج التوازن الاقتصادي التي تتضمن توفير فوائد استراتيجية لدولة الإمارات وإحداث أثر كبير يسهم في الازدهار الاقتصادي للدولة، وإقامة مشاريع من شأنها دفع وتعزيز عملية نقل التكنولوجيا، والمساهمة في بناء قدرات جديدة، وتوفير فرص وظيفية للمواطنين، والتوسع في قطاعات التصنيع المضاف وصناعة الطيران كقطاعات ذات أولوية.

ويسهم هذا المشروع المشترك في مد القوات الجوية والدفاع الجوي بقدرات الطباعة ثلاثية الأبعاد وفي تمكين قطاع التصنيع المضاف بالدولة ودعم الجهود الرامية للاكتفاء الذاتي.

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