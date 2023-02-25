23.34 مليار درهم صفقات «آيدكس ونافدكس» في 5 أيام

المصدر: أبوظبي - وام

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اختتمت أمس فعاليات النسخة الأكبر في تاريخ معرضي آيدكس ونافدكس 2023.

والتي حققت أرقاماً قياسية تاريخية في أحجام المشاركات والصفقات على مدار الأيام الخمسة للمعرضين، اللذين أقيما في الفترة ما بين 20 و24 فبراير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ووصل عدد زوارهما على مدار خمسة أيام إلى 132507 زائرين وضم 1353 شركة عارضة من 65 دولة حول العالم و41 جناحاً وطنياً.

وبلغ إجمالي صفقات الدورة الحالية 23.34 مليار درهم بزيادة قدرها 12 % مقارنة بالنسخة السابقة، وحظي المعرضان اللذان ينظمان من قبل مجموعة «أدنيك» بالتعاون مع وزارة الدفاع بإشادة دولية واسعة من قبل المشاركين والزوار، بالإضافة إلى كبار القادة وصناع القرار والخبراء والمتخصصين في قطاع الصناعات الدفاعية من جميع أنحاء العالم.

وقال اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي آيدكس ونافدكس: «اختتمت فعاليات الدورة الأكبر في تاريخ معرضي آيدكس ونافدكس 2023 بمشاركة عالمية واسعة، ويعكس الإقبال الكبير على المعرضين، المكانة المرموقة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

والمستوى المتقدم الذي وصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية الذي يدار بعقول وسواعد أبناء هذا الوطن المعطاء، ويرسخ مكانة العاصمة أبوظبي وجهة للعقول وصناع القرار من جميع أنحاء العالم، ومركزاً للابتكار والإبداع في هذه القطاعات الحيوية».

إنجاز

وأضاف: «إن هذا الإنجاز والنجاح التاريخي لم يكن ليتحقق لولا الدعم الكبير من قبل قيادتنا الرشيدة لتعزيز مكانة المعرضين وقدرتهما التنافسية على مدار العقود الثلاثة الماضية، ويعد معرضا آيدكس ونافدكس قصة نجاح مستمرة لدولة الإمارات العربية المتحدة ولقطاع الصناعات الدفاعية الوطني، ونموذجاً يحتذى، نفاخر به العالم».

وتقدم بالشكر لمجموعة «أدنيك» ولكافة فرق العمل في اللجنة العليا المنظمة ولجميع اللجان الفرعية، والمؤسسات الوطنية في القطاعين العام والخاص التي أسهمت في إنجاح هذا الحدث العالمي.

من جانبه، قال اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد بن غافان الجابري، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرضين: «كانت دولة الإمارات العربية المتحدة، على مدار 5 أيام ، محط أنظار العالم، ومقصداً للخبراء والمتخصصين في قطاع الصناعات الدفاعية، لنسجل مع اختتام فعاليات معرضي آيدكس ونافدكس استحقاقاً تاريخياً جديداً يضاف لسجل إنجازات الدولة في مختلف المحافل.

وأشار إلى أن الدورة الحالية للمعرضين شهدت ارتفاعاً في أعداد المشاركين والعارضين والزوار، وصولاً لعدد الشراكات وحجم الصفقات التي تم الإعلان عنها في هذه التظاهرة العالمية، كما استقطبت أعداداً قياسية من قبل القادة وصناع القرار.

حيث تجاوز عدد الوفود الرسمية المشاركة أكثر من 367 وفداً من مختلف أنحاء العالم. وأوضح أن قصة نجاح المعرضين تتجاوز الأعداد القياسية والتاريخية للزوار والمشاركين، لتبرز تميز وتفوق دولة الإمارات في قطاع الصناعات الدفاعية والقفزات النوعية التي شهدها القطاع على مدار العقود الثلاثة الماضية، ويظهر المعرضان سعي الدولة المستمر لاستقطاب أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتوظيفها في خدمة الإنسانية والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

توطين

وأضاف: «تتجلى مساهمة المعرضين المهمة أيضاً في نقل وتوطين المعرفة المتقدمة في الدولة، ورفع كفاءة وقدرات الكوادر الوطنية، وذلك من خلال الجلسات النقاشية وورش العمل التي شهدتها فعاليات المعرضين ومؤتمر الدفاع الدولي المصاحب لهما الذي استقطب ما يزيد على 1800 مشارك من جميع أنحاء العالم، وصولاً لمؤتمر الجدارة والسلامة الذي أقيم للمرة الأولى على هامش المعرضين.

وشهد مشاركة واسعة من قبل صناع القرار والمتخصصين في القطاع».ووجه الشكر للقيادة الرشيدة على دعمها الدائم والمتواصل لإنجاح هذه الفعالية الدولية، ولكل الشركاء في المؤسسات الوطنية والعالمية، معرباً عن تطلعه لتحقيق المزيد من النجاحات خلال الدورات القادمة بتعاون وتضافر جهود جميع الشركاء للتأكيد على مكانة معرضي آيدكس ونافدكس والحفاظ على صدارتهما العالمية.

من جانبه، قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «كانت نسخة هذا العام من معرضي آيدكس ونافدكس ناجحة بكافة المقاييس، حجم المشاركة والإقبال يرسخ مكانة آيدكس ونافدكس كأكبر فعاليات في قطاع الصناعات الدفاعية على الصعيد العالمي، والتي تأتي بالتزامن مع احتفالنا بمرور 30 عاماً على انطلاق معرض آيدكس في عام 1993».

حجوزات

ورداً على سؤال لوكالة أنباء الإمارات حول تلقي حجوزات للدورة المقبلة من معرضي آيدكس ونافدكس2025، قال الظاهري: إن أدنيك تلقت حجوزات تناهز 75 % من مساحة الدورة المقبلة للمعرضين، والذي يعكس المكانة الرائدة عالمياً التي يحظى بها المعرضان في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية والأمنية على مستوى العالم، وهو ما جسدته المشاركات المحلية والأجنبية الواسعة، إضافة إلى الإقبال الكبير من الزوار من داخل الدولة وخارجها والذي تخطى التوقعات.

وأضاف: «أظهرت الدورة الحالية لمعرضي آيدكس ونافدكس مدى التأثير الإيجابي والكبير على تطور الصناعات الوطنية في قطاع الصناعات الدفاعية، حيث ارتفع عدد الشركات الوطنية إلى 216 شركة عارضة بنمو قدرها 50 % مقارنة بالدورة السابقة.

وشهد معرضا آيدكس ونافدكس على مدار 5 أيام الإعلان عن العديد من الصفقات واتفاقيات الشراكة الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية، الأمر الذي يؤكد على الدور الكبير الذي يلعبه معرضا آيدكس ونافدكس، في دعم الصناعات الوطنية ونقل وتوطين المعرفة، والمساهمة في الترويج للمنتجات المحلية في الأسواق الجديدة».

وأوضح الظاهري أن المبادرات الجديدة التي أقيمت على هامش معرضي آيدكس ونافدكس للمرة الأولى حظيت بإشادة دولية واسعة، وذلك من قبل المشاركين والمختصين من جميع أنحاء العالم، حيث شهدت منصة الشركات الناشئة إقبالاً كبيراً من قبل الخبراء والمختصين للتعرف على أبرز الابتكارات في قطاع الصناعات الدفاعية، والتي يشارك فيها 83 شركة من 25 دولة حول العالم.

حيث تم الإعلان عن الفائزين في بطولة آيدكس نكست جين للابتكار، التي تنافس عليها 34 شركة، وتم عرض أبرز الابتكارات العالمية على كوكبة من الخبراء والمتخصصين في لجان التحكيم، وصولاً لجلسات آيدكس الحوارية، بالإضافة إلى آيدكس ثينك تانك التي استقطبت العديد من الخبراء والمختصين الدوليين، الذين ناقشوا واقع وسبل النهوض بقطاع الصناعات الدفاعية».

تواصل

وقال الظاهري: «إن مجموعة «أدنيك» تحرص على التواصل مع كافة شركائها للتعرف على احتياجاتهم، وتطوير حزم الخدمات والبرامج القادرة على تلبية وتجاوز تطلعاتهم، وقد قامت خلال معرضي آيدكس ونافدكس بالتعاون مع أحد أبرز بيوت الخبرة الدولية للتعرف على مدى سعادة ورضا الزوار والعارضين عن الدورة الحالية.

حيث ارتفعت نسبة رضا الزوار والعارضين لتصل إلى %98 وهي أعلى نسبة في قطاع صناعة المعارض عالمياً مقارنة مع %96 في الدورة السابقة».

واستقطب مؤتمر الدفاع الدولي في نسخة هذا العام ما يزيد على 1800 مشارك وبنسبة نمو تجاوزت الـ %25 مقارنة مع الدورة السابقة، وتخلله 4 جلسات نقاشية تناولت التبعات الاقتصادية والاجتماعية ومخاطر الاعتماد للتقنيات الحديثة، وتطوير المواهب وإدارة رأس المال البشري.

وشهدت نسخة هذا العام العديد من المزايا والمبادرات التي أقيمت لأول مرة، وأسهمت في تعزيز مكانة الحدث الأبرز عالمياً في قطاع الصناعات الدفاعية، حيث شاركت في المعرض 9 دول جديدة للمرة الأولى، وهي كل من أوزبكستان، إيرلندا، نيجيريا، مونتينيغرو، الكويت، ليتوانيا، بنغلاديش، بالإضافة إلى موناكو وكولومبيا.

كما تم إضافة القاعة رقم 13، بمساحة إجمالية تتجاوز الـ 2200 متر مربع استضافت الشركات العارضة الجديدة، وتدشين قاعة إضافية خصصت للشركات الناشئة، على مساحة تتجاوز الـ 1500 متر مربع، والتي استقطبت ما يزيد على 83 شركة ناشئة من 25 دولة حول العالم، عرضت أبرز تقنياتها ومنتجاتها أمام الزوار والخبراء.

حيث حصلت شركة إيه أر تكنولوجيز التابعة لبرنامج السديم للشركات الناشئة في مجلس التوازن على المركز الأول، فيما حصلت شركة «يو في إل للروبوتات» على المركز الثاني، وجاءت شركة مانهات في المركز الثالث.

تفاصيل

وإلى ذلك، أعلن مجلس التوازن، خلال اليوم الختامي لمعرضي «آيدكس ونافدكس 2023»، عن الصفقات الإجمالية التي أُبرمت على مدار الأيام الخمسة للمعرضين لصالح وزارة الدفاع وشرطة أبوظبي بواقع 56 صفقة بقيمة 23.34 مليار درهم، في حين بلغ عدد صفقات اليوم الخامس 11 صفقة بقيمة 2.2 مليار درهم لصالح وزارة الدفاع.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بحضور أحمد الهرمودي، الرئيس التنفيذي لقطاع إدارة الاستحواذ في مجلس التوازن، وماجد أحمد الجابري، وزايد سعيد المريخي، المتحدثين الرسميين لمجلس التوازن.

وقال أحمد الهرمودي : «أعلنا على مدار 5 أيام عن العقود التي وقعناها لصالح وزارة الدفاع وشرطة أبوظبي، حيث ارتفعت قيمة الصفقات إلى ما يزيد على 23 مليار درهم بـ 12 % عن الدورة السابقة، ومن هنا يؤكد مجلس التوازن حرصه ودعمه لتحقيق مستهدفات الدولة في تعزيز صناعاتنا الوطنية الدفاعية والعمل جنباً إلى جنب مع وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية وشرطة أبوظبي».

وأكد زايد المريخي، أن الصفقات المحلية التي أُبرمت لصالح وزارة الدفاع في اليوم الختامي بلغت 7 صفقات بقيمة 1.6 مليار درهم، تضمنت التعاقد مع شركة أيه إم للصناعات لشراء غرف حراسة مدرعة بقيمة 46 مليون درهم.

والتعاقد مع شركة أيه إم للصناعات لشراء غرف حراسة مدرعة بقيمة 14 مليون درهم، والتعاقد مع شركة أمان للهندسة البحرية لتقديم خدمات الإسناد الفني وتوفير قطع الغيار وخدمات الصيانة والإصلاح للسفن والزوارق بقيمة 43 مليون درهم، والتعاقد مع شركة عين الصقر للتكنولوجيا لتقديم خدمات صيانة وإصلاح الأنظمة الأمنية بقيمة 3 ملايين درهم.

والتعاقد مع شركة اعتماد للحلول الأمنية الاستراتيجية لتقديم خدمات الدعم الفني للأنظمة الأمنية للحدود بقيمة 612 مليون درهم، والتعاقد مع شركة ESE لشراء الذخائر بقيمة 799 مليون درهم، والتعاقد مع شركة HANWHA AEROSPACE الكورية عن طريق شركة توازن للتكنولوجيا والابتكار لشراء راجمات صواريخ وتقديم خدمات دعم فني محلية بقيمة 101 مليون درهم.

من جانبه، أشار ماجد الجابري إلى أن عدد الصفقات الدولية التي أُبرمت لصالح وزارة الدفاع لليوم الختامي بلغت 5 صفقات بقيمة 653 مليون درهم، شملت التعاقد مع شركة MBDA الفرنسية لشراء أجهزة المحاكاة المحدثة بقيمة 198 مليون درهم، والتعاقد مع شركة EURO - ART INTERNATIONAL الفرنسية لتقديم خدمات الدعم الفني للرادارات بقيمة 90 مليوناً.

والتعاقد مع شركة SAAB السويدية لتوفير خدمات صيانة طائرات GLOBALEYE 6000 بقيمة 108 ملايين درهم، والتعاقد مع شركة ROHDE & SCHWRZ لشراء وتركيب أنظمة اتصالات بقيمة 59 مليون درهم، والتعاقد مع شركة CETC INTERNTIONAL لشراء أنظمة الاتصال بقيمة 198 مليون درهم.

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