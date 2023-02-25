«نمر» تطلق آلية مطورة للعمليات الخاصة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أطلقت «نمر»، الشركة الرائدة في صناعة الآليات العسكرية المدولبة ذات القدرات المثبتة، خلال معرض آيدكس 2023 نسخة مطورة من آلية عجبان للعمليات الخاصة بعيدة المدى (LRSOV).

وتتميز المركبة التي تم تحديثها بنظام فائق القوة للحماية من الانقلاب، وقواعد تثبيت أسلحة قابلة للتعديل، وسقف قابل للإزالة أو الطيّ لتعزيز سهولة النقل، بالإضافة إلى قابلية نقلها بواسطة الطائرات المروحية، وتقدم المركبة أداءً استثنائياً على الطرق الوعرة، وهي مناسبة بشكل خاص لمهام الاستطلاع بعيدة المدى التي تقوم بها عادةً القوات الخاصة.

وبعد تسليم آلية «الوحدة الذهبية» التي حققت أداء استثنائياً خلال العديد من التجارب والاختبارات، وقّعت «نمر» عقداً إضافياً تقوم بموجبه ببناء وتسليم عدد 10 آليات من طراز «LRSOV» بنهاية عام 2023.

وقال أبراهام دو بليسيس، الرئيس التنفيذي لشركة نمر: إن توقيع هذه الصفقة مع شركائنا في الجزائر يدل على جودة وأداء آلية «LRSOV» الجديدة، كما يدل أيضاً على التزام إيدج ونمر بزيادة الصادرات الوطنية بما يتماشى مع توجيهات القيادة الإماراتية الرشيدة.

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