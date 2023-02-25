تعاون بين «أبوظبي لبناء السفن» و«إليترونيكا» الإيطالية

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت «أبوظبي لبناء السفن»، الشركة الرائدة في تصميم وبناء وإصلاح وصيانة وتجديد وتحويل السفن البحرية والتجارية والتابعة لمجموعة «ايدج»، اتفاقية استراتيجية مع شركة إليترونيكا الإيطالية لتوريد أنظمة حرب إلكترونية لطرادات BR71 MKII التي سيتم بناؤها لصالح البحرية الأنغولية. وقال ديفيد ماسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن: «تأتي هذه الشراكة تجديداً للتعاون الاستراتيجي التاريخي بين أبوظبي لبناء السفن وإليترونيكا، وتهدف إلى تزويد عملائنا بتكنولوجيا الحرب الإلكترونية المتطورة التي أثبتت فاعليتها والتي ستسهم في تعزيز قدرات السفن إلى الحد الأقصى».

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