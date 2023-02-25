المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مجلس التوازن إطلاق منصة «واحة شركاء توازن» التي تتيح تسجيل الشركات الوطنية والعالمية العاملة في القطاعات الدفاعية والأمنية في قاعدة بيانات مركزية ومتابعة طلبات تحديث البيانات عبر تخصيص ملف تعريفي خاص بكل شركة لإدارة بياناتها.

جاء الإعلان على هامش فعاليات معرضي (آيدكس 2023) و(نافدكس 2023) بأبوظبي، فيما يأتي إطلاق المنصة في إطار مبادرات المجلس الرامية لدعم استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز المحتوى المحلي في القطاعات الدفاعية. تتيح المنصة للشركات الوطنية والعالمية طرح الأفكار والمنتجات والأسعار واستراتيجيات الأعمال، واستعراض أحدث الابتكارات وحلول التقنيات الوطنية والمساعدة في جمع أهم البيانات والمعلومات عن أحدث التقنيات، والقدرات المحلية والعالمية، وإنشاء فهرس للمنتجات والخدمات حسب القطاعات والأنشطة التجارية المختلفة.

تمثل المنصة إضافة نوعية للقطاع الدفاعي والأمني وتعد جزءاً من استراتيجية مجلس التوازن ودولة الإمارات في دعم مكانتها مركزاً استراتيجياً في البحث والتطوير والتكنولوجيا في القطاعات الدفاعية والأمنية، وإتاحة الفرص للشركات للإسهام بفعالية في المجالات ذات الصلة. وستساهم المنصة في تعزيز جوانب المعرفة التقنية وتوثيق حقوق الملكية الفكرية من خلال البرامج المستقبلية في إدارة المشتريات والبحث والتطوير.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز