البواردي يبحث التعاون العسكري مع وزراء ومسؤولين خلال «آيدكس ونافدكس»

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، أمس، بمكتبه في معرض الدفاع الدولي آيدكس عدداً من الوزراء والمسؤولين الزائرين لمعرضي «آيدكس ونافدكس 2023».

فقد استقبل معاليه كلاً على حدة إنوسنت لوغا وزير الدفاع والخدمة الوطنية التنزاني وثاندي موديسي وزيرة الدفاع لجنوب أفريقيا وسياخانبايار غورسيد وزير الدفاع المنغولي. وبحث معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع والضيوف من الدول الصديقة مختلف جوانب التعاون والعمل العسكري المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولهم بالإضافة إلى بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك.

ووقع معالي محمد بن أحمد البواردي وسياخانبايار غورسيد وزير دفاع منغوليا، مذكرة تفاهم بشأن التعاون والتبادل الدفاعي، وتهدف المذكرة إلى تعزيز علاقات الصداقة القائمة بين البلدين، وتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في المجال العسكري.

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