18.6 مليار درهم عقود وصفقات «إيدج»

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختتمت «ايدج»، إحدى مجموعات التكنولوجيا والدفاع المتقدمة الرائدة والأسرع نمواً في العالم، مشاركتها الناجحة للغاية في معرض آيدكس 2023، حيث أطلقت المجموعة 14 منتجاً جديداً، بما في ذلك 11 من المركبات والحلول المستقلة وغير المأهولة، ووقعت عقوداً وصفقات جديدة بقيمة 18.6 مليار درهم إماراتي، تتضمن ذلك 4 مليارات درهم صفقات تصدير دولية، إلى جانب العديد من الشراكات والاتفاقيات مع كبار مصنعي المعدات الأصلية وشركات الدفاع والتكنولوجيا والموردين.

وبصفتها شريكاً استراتيجياً، تفخر «ايدج» بتحقيقها أكبر حضور في الحدث الذي استمر خمسة أيام كما حظيت المجموعة بزيارة كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وباهتمام العديد من الوفود والشخصيات رفيعة المستوى.

وتضمنت الصفقات الرئيسية الموقعة خلال الحدث، صفقة تصدير تاريخية بقيمة مليار يورو مع البحرية الأنغولية لبناء وتصدير أسطول من الطرادات بطول 71 متراً، وعقوداً كبرى بقيمة تزيد على 9 مليارات درهم مع القوات المسلحة الإماراتية لتوريد منتجات «ايدج» من ذخائر «ثندر» و«ديزرت ستينغ 25» الموجهة بدقة، وأنظمة «شادو 25» و«شادو 50»، وذخائر«هنتر» الجوالة، وعقداً بقيمة 4 مليارات درهم إماراتي لتوفير حلول للاتصالات التكتيكية وربط البيانات للقوات المسلحة الإماراتية.

ووقعت «ايدج» أيضاً أكثر من 20 اتفاقية ومشروعاً مشتركاً مع العديد من اللاعبين الرئيسيين في القطاع، بما في ذلك «ريثيون الإمارات» وICOMM و«جون كوكريل» و«بي إيه إي سيستمز» و«لوكهيد مارتن» و«هال» وL3Harris و«فينكانتييري»، وغيرها.

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