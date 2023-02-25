«بي تي بال» الإندونيسية توقع خطة عمل مع شركات إماراتية

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقّعت شركة «بي تي بال PT PAL» الإندونيسية، المتخصصة في بناء السفن، خطة عمل بهدف دعم وتطوير الصناعات المحلية في دولة الإمارات مع شركات محلية إماراتية تشمل شركة أبوظبي لبناء السفن، وشركة المراكب لصناعة القوارب «مراكب»، وشركة زينر مارين، وشركة الياه للاتصالات الفضائية «ياه سات»، وهيئة الإمارات للتصنيف «تصنيف»، وشركة اريديوم، وذلك على هامش فعاليات معرضي «آيدكس ونافدكس 2023» في أبوظبي.

وقال شريف هاشم الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن، إن التوقيع على خطة عمل لدعم وتطوير الصناعات المحلية في دولة الإمارات تعتبر خطوة مهمة تجاه تحقيق أهداف برنامج التوازن الاقتصادي، حيث سيمكِّن الشركات المحلية من تقديم منتجات وخدمات عالية المستوى بطريقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز