مشاركة فعالة لـ«تنظيم الاتصالات»

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختتمت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية مشاركتها في فعاليات معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2023، واستعرضت الهيئة خلال مشاركتها في هذا الحدث العالمي الكبير أحدث أنظمتها ومشاريعها ومبادراتها في مجال الطيف الترددي، والتي تشمل توزيع وتخصيص الطيف الترددي لجميع الخدمات الراديوية، وتنسيق وحماية الطيف الترددي عن طريق تطبيق المراقبة والرصد باستخدام أحدث التقنيات، حيث تم استعراض أحدث الأنظمة التي اعتمدتها الهيئة في مجال طلب تخصيص الترددات، وإصدار التصاريح والتراخيص اللاسلكية لكل الخدمات الراديوية في الدولة، كما تستعرض الهيئة نتائج تجاربها لاستخدامات نطاق 6 جيجا هرتز وتقنيات الجيل الخامس في مجال إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات الأخرى.

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