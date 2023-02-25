تعاون بين «جال - أمرُك» وأكاديمية ربدان

المصدر: أبوظبي - وام

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وقّعت شركة «جال - أمرُك»، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال العمليات العالمية المتخصصة بالتوريد والصيانة وعمرة الطائرات، مذكرة تفاهم مع أكاديمية ربدان، بهدف تعزز التعاون المشترك في التدريب والبحث والتطوير ضمن المجالات الأكاديمية والمهنية ذات الصلة بقطاعات السلامة والأمن والدفاع والتأهب للطوارئ وإدارة الأزمات.

ووقع المذكرة على هامش فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس 2023)، محمود الحاي الهاملي، الرئيس التنفيذي لشركة (جال - أمرُك)، وجيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان.

وتسعى الجهتان إلى التعاون في تطوير المهارات البحثية، والمشاريع القصيرة، إلى جانب التعاون البحثي والتدريب الداخلي، وتنظيم المؤتمرات والدورات التدريبية وورش العمل المشتركة.

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