تفاهم بين «الإمارات للشركات الدفاعية» ومجلس الأعمال الكندي

المصدر: أبوظبي - وام

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وقّع مجلس الإمارات للشركات الدفاعية ومجلس الأعمال الكندي في أبوظبي مذكرة تفاهم بشأن تسريع التعاون واستكشاف فرص تنمية الأعمال في قطاع الصناعات الدفاعية.

وقع المذكرة أمس في جناح مجلس التوازن في معرضي «آيدكس ونافدكس 2023» كل من منى أحمد الجابر، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للصناعات الدفاعية، وضياء حسين، رئيس مجلس الأعمال الكندي. تهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون الثنائي بين مجلس الإمارات للشركات الدفاعية ومجلس الأعمال الكندي في أبوظبي لاستكشاف مختلف فرص تنمية الأعمال لأعضائهما بما يحقق دعم وتطوير قطاع الصناعات الدفاعية. وفي أعقاب التوقيع عبرت منى الجابر عن سعادتها بتوقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين وقالت: «سيساهم التعاون بين الطرفين في تعميق الشراكة بين الشركات الدفاعية في دولة الإمارات وكندا». وأضافت: «نتطلع إلى دعم الشركات الأعضاء في المجلسين وتسهيل التواصل مع قطاع الأعمال في دولة الإمارات من خلال منصاتنا المختلفة بما يتماشى مع أهداف المجلس لدعم وتمكين الشركات الدفاعية الإماراتية».

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