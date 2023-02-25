طاولة مستديرة تناقش صناعات الدفاع والفضاء

المصدر: أبوظبي - البيان

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عقدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، اجتماع طاولة مستديرة على هامش معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس» 2023 الذي تستضيفه إمارة أبوظبي، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وممثلي الشركات الصناعية والخبراء والمختصين في قطاع الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات ودول العالم.

ناقش الحضور خلال الاجتماع الذي تم عقده بالتعاون مع مجمع «توازن» الصناعي، تنوع صناعات الدفاع والفضاء في دولة الإمارات، والتعاون القائم بين مختلف الجهات الوطنية، والحوافز التي يوفرها مجمع «توازن» الصناعي.

وجرى استعراض جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وتوفيرها للمزايا التنافسية لدولة الإمارات من خلال مبادرة «اصنع في الإمارات».

وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال الاجتماع، أن قطاع الصناعات الدفاعية في الدولة يشهد تحولاً كبيراً في التنافسية والنمو والكفاءة التشغيلية والابتكار التكنولوجي، حيث أصبحت الإمارات منصة انطلاق للعديد من الشركات الصناعية، كما عززت الدولة مكانتها كواحدة من أبرز المنتجين والمصدرين للصناعات الدفاعية في المنطقة..

فرص

وأشار إلى أن القطاع يشهد فرص نمو كبيرة، ومن المتوقع أن يزيد الإنفاق الدفاعي لدولة الإمارات إلى أكثر من 5 مليارات دولار في المتوسط سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة، حيث تعد من أكثر أسواق الصناعات الدفاعية ربحية في المنطقة. وقدم السويدي للشركات نبذة عن مبادرة «اصنع في الإمارات» ودورها في دعم وتنافسية الصناعات الوطنية بما في ذلك قطاع الصناعات الدفاعية، مشيراً إلى العديد من الممكنات والحوافز والمبادرات الداعمة لأداء ونمو الشركات الصناعية، بما في ذلك برنامج «القيمة الوطنية المضافة»، وبرنامج «التحول التكنولوجي، 4.0»، ومؤشر التحول التكنولوجي الصناعي.

تمكين

بدوره استعرض المهندس فايز صالح النهدي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجمع «توازن» الصناعي، الدور الذي سيسهم به المجمع في تعزيز نمو الصناعات الدفاعية الإماراتية. وقال: «سعدنا بتواجدنا ضمن الطاولة المستديرة والتي شكلت فرصة كبيرة لمناقشة مختلف جوانب مبادرة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «اصنع في الإمارات» واستعرضنا في هذا اللقاء الدور الكبير الذي يلعبه مجمع توازن الصناعي في تمكين قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية».

من جهته استعرض أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، الدور والخدمات التنافسية التي يقدمها المصرف للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الصناعات الدفاعية.

وعرض مكتب التنمية الصناعية في دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، استراتيجية أبوظبي الصناعية مسلطاً الضوء على الحقائق والأرقام الرئيسية التي ركزت على برنامج المحتوى المحلي وتأثيره على القيمة المحلية المضافة، وقدرة البرنامج على دعم وتعزيز قطاع الصناعات الدفاعية.

من جانبه قدم محمد الحوسني، مدير الشراكات الاستراتيجية في مكتب أبوظبي للاستثمار نبذة عن استراتيجية المكتب ودوره والخدمات التي يقدمها.

ترويج

وعرض مجمع «توازن» الصناعي رؤية مجلس توازن للنهوض بالقطاع الصناعي في الإمارات، والترويج لـمبادرة «اصنع في الإمارات»، وكيفية دعم القطاعات الصناعية النوعية داخل المجمع من خلال الحوافز التي تقدمها.

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