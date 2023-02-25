كهرباء ومياه دبي تحصد جائزة «الاستثمار في الموارد البشرية»

المصدر: دبي - البيان

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فازت هيئة كهرباء ومياه دبي بجائزة «الاستثمار في الموارد البشرية» - الفئة البلاتينية 2022؛ أعلى فئة ضمن الجائزة، تتويجاً لالتزامها المتواصل بتوفير بيئة عمل إيجابية محفزة وسعيدة.

وتعتبر الهيئة المؤسسة الوحيدة على مستوى المؤسسات الكبيرة (أكثر من 5,000 موظف) تنال الجائزة من فئة البلاتينيوم على مستوى العالم (باستثناء المملكة المتحدة)، كما أنها المؤسسة الوحيدة على مستوى المؤسسات الكبيرة (أكثر من 5,000 موظف) تحصد الجائزة عن هذه الفئة على مستوى الشرق الأوسط. وحققت الهيئة هذا الإنجاز بعد اجتيازها بنجاح تقييم مؤسسة «الاستثمار في الموارد البشرية» من المملكة المتحدة. وتعتبر الجائزة بمثابة شهادة جودة عالمية المستوى، ومعياراً دولياً يعتمد على تحديد مستوى الممارسة المتميزة في عمليات الموارد البشرية لتحقيق أهداف العمل والتوجهات الاستراتيجية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن الهيئة تستقي رؤيتها من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق سعادة الموظفين كي يستطيعوا تحقيق السعادة للمجتمع، وتعمل على دعم موظفيها في مسيرتهم المهنية وحياتهم الشخصية. وأضاف: نأخذ على عاتقنا مسؤولية تزويدهم بالأدوات اللازمة ليكونوا شركاء فاعلين في صنع المستقبل.

وتابع: نلتزم بالاستثمار في كوادرنا البشرية انطلاقاً من إيماننا بأن موظفينا هم العنصر الأهم في تحقيق النجاح والتميز المستمر، ومواكبة المستجدات والتغييرات المتسارعة لمواصلة مسيرة تميز الهيئة وريادتها على مستوى العالم. وتولي الهيئة أهمية كبرى لتعزيز التوطين في مختلف القطاعات، ولديها استراتيجية متكاملة لدعم التوطين وإعداد مواطني دولة الإمارات ، لشغل جميع الوظائف الهندسية والفنية والإدارية في الهيئة، ومواصلة استقطاب الكوادر المواطنة سواء من أصحاب الخبرات أو الخريجين الجدد. ولا تدخر الهيئة جهداً لتقدير المتميزين وتسليط الضوء على إبداعاتهم وابتكاراتهم وجهودهم الاستثنائية، لتشجيع التنافس الإيجابي بين الأفراد وفرق العمل بما يسهم في تعزيز تنافسية الهيئة.

من جانبه، أشار الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن حصول الهيئة على جائزة «المستثمرون في الموارد البشرية» في الفئة البلاتينية يأتي ثمرة اعتماد أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بتحفيز الموظفين وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وتحفيز الإبداع والابتكار، ومساعدتهم على تحقيق التوازن بين بيئة العمل وحياتهم الاجتماعية، وتبنّي التميز كثقافة مؤسسية راسخة وأسلوب عمل يومي. ولفت الدكتور الأكرف إلى أن الهيئة سبق وحصلت على الفئة الذهبية من الجائزة في أعوام 2011، 2013، 2016، و2019.

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