عويضة المرر: 50% تخفيض الانبعاثات في أبوظبي بحلول 2025

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن التشغيل التجاري لثالثة محطات براكة للطاقة النووية السلمية خطوة كبيرة تعزز دور المحطات الأساسي في تحقيق أهداف أبوظبي الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية بما يصل إلى 50% في الإمارة بحلول العام 2025، بالإضافة إلى توفير ما يصل إلى 25% من احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية.

وقال المهندس عويضة مرشد المرر بهذه المناسبة: بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، تتكامل مصادر الطاقة النظيفة في الدولة ضمن نهج مدروس لضمان أمن الطاقة واستقرار إمداداتها، إلى جانب زيادة مساهمتها في التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة، وفي هذا الإطار يبرز الدور المهم لمحطات براكة للطاقة النووية، والتي ستوفر عند تشغيل محطاتها الأربع أكثر من 85% من الكهرباء النظيفة في إمارة أبوظبي، إلى جانب الحد من ملايين الأطنان من الانبعاثات الكربونية على أساس سنوي.

وأضاف، أن ما يميز مشروع محطات براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، أن دوره يتعدى إنتاج الكهرباء النظيفة إلى كونه استثماراً يعزز التمويل المستدام، ويساهم في توفير الغاز الطبيعي المسال لغايات التصدير، إلى جانب تحفيز اجتذاب الاستثمارات العالمية، الأمر الذي يخدم أهداف التنويع الاقتصادي في الدولة.

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