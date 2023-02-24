«الخارجية»تطلق برنامج «دبلو اكستشينج» لتبادل الأفكار

المصدر: أبوظبي-وام

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أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الشهر الجاري بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية مركز التدريب الدبلوماسي الرائد في دولة الإمارات، برنامج «دبلو اكستشينج» DiploXchange الذي يهدف إلى تبادل الأفكار، وتعزيز التفاهم، وتوفير تجربة تعليمية على أرض الواقع للدبلوماسيين الإماراتيين والأجانب.

وأقيمت فعاليات البرنامج في الفترة من 20 لغاية أمس في أبوظبي، وقدم نهجاً تفاعلياً لتعريف 20 دبلوماسياً أجنبياً من مختلف أنحاء العالم بالاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دولة الإمارات.

وغطى البرنامج أربعة محاور رئيسية تركز على تاريخ الدولة والدبلوماسية العامة والثقافية، والسياسة الخارجية، والاقتصاد.

بدأ اليوم الأول بتقديم موجز عن البرنامج ومقدمة عن الدبلوماسية الإماراتية، مع الدكتورة الصغيرة الأحبابي، مديرة إدارة الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والدكتور محمد الظاهري نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، اللذين رحبا بالمجموعة الأولى المشاركة في البرنامج.

وتلقى الدبلوماسيون عدداً من المحاضرات والجلسات التفاعلية من مدربي الأكاديمية وتواصلوا مع ممثلي وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الذين قدموا تجربة مباشرة ورؤى عن دبلوماسية دولة الإمارات.

وزار الدبلوماسيون مواقع مختلفة في أبوظبي، بما في ذلك قصر الحصن وبيت العائلة الإبراهيمية ومسجد الشيخ زايد الكبير وتسنى لهم التعرف على التراث الثقافي الذي تحظى به دولة الإمارات ومبادئها الراسخة في التعايش والتسامح.

واختتم البرنامج بحفل تخريج وكلمة ختامية لسعادة سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، أعرب خلالها عن امتنانه للدبلوماسيين لمشاركتهم الفعالة في البرنامج، وسلط الضوء على أهمية هذه المبادرات في تعزيز التفاهم المتبادل والتعاون بين الدول.

يعد برنامج«دبلو اكستشينج» DiploXchange أحد مشاريع «M1» التي أطلقتها حكومة الإمارات والتي تعمل على ترسيخ تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً وتحقيق الأولويات الوطنية.

وتهدف هذه المشاريع التي تسترشد بمبادئ الخمسين في رسم المسار الحكومي الجديد إلى صياغة ثقافة مؤسسية جديدة تواكب وتناسب التطلعات المستقبلية.

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