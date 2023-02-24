شرطة دبي تستعد للقمة العالمية بمذكرتي تفاهم

المصدر: دبي - البيان

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وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع كل من شركة «كي بي إم جي» الدولية المحدودة، وشركة «سيا بارتنرز»، الشريكين المعرفيين للقمة الشرطية العالمية 2023، والمزمع انعقادها في الفترة الممتدة بين 7 و9 من شهر مارس المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي.

وقع كلا المذكرتين من جانب شرطة دبي (الطرف الأول)، العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، ومن جانب شركة (كي بي إم جي) الدولية المحدودة، شكرالله حداد، الشريك ورئيس قسم الاستشارات، ومن جانب شركة سيا بارتنرز، سيزار مكرزل، المدير العام للشركة.

وأعرب العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، عن سعادته بهذا التعاون البناء، والذي سيعزز من النتائج التي تطمح القمة الشرطية العالمية لتحقيقها، مؤكداً أن كلاً من الشريكين المعرفيين، يحظيان بمكانة رائدة عالمياً في مجال تقديم الاستشارات المعرفية وإصدار التقارير العلمية والبحثية، متمنياً للجميع الخروج بنتائج مثمرة تساهم في تحقيق أهداف القمة.

مذكرة «كي بي إم جي»

وقال شكرالله حداد، الشريك ورئيس قسم الاستشارات في KPMG Lower Gulf: «يسعدنا أن نتشارك مع شرطة دبي لنصبح شريك المعرفة الرسمي للقمة الشرطية العالمية هذا العام. نسعى جاهدين للعمل بخبراتنا في مجالات رقمنة الخدمات العامة وعلوم الأدلة الجنائية والأمن السيبراني وحلول الأعمال المبتكرة لتحسين المجتمع. وحريصون على المساهمة في المباحثات الشرطية الأمنية العالمية التي تستضيفها مدينة دبي، حيث يهدف الاستثمار في أحدث التقنيات لتحقيق أعلى مستويات السلامة والارتقاء بجودة حياة المواطنين».

ويلتزم الطرفان بالعمل معاً في القمة الشرطية العالمية، وستعمل KPMG كشريك معرفي من خلال توفير الأبحاث وكتابة التقارير، حول المؤتمرات الستة، وتوثيق التعليقات والملاحظات من المؤتمرات، وإجراء مقابلات مع العلماء والخبراء من المتحدثين وتقديمها للطرف الأول للوقوف على النتائج، وتوظيفها في العمليات التطويرية المستقبلية.

مذكرة سيا بارتنرز

وقال سيزار مكرزل، المدير العام في سيا بارتنرز: «يشرفنا أن نكون جزءاً من هذا الحدث المرموق، وأن نساهم في العمل المهم الذي تقوم به شرطة دبي في تعزيز التعاون الدولي والتعاون في مجال إنفاذ القانون». «بصفتنا شريكاً في المعرفة، نحن ملتزمون بتقديم رؤى وحلول للمساعدة في تعزيز الأمن العالمي ودعم أهداف القمة الشرطية العالمية».

ويلتزم الطرفان بالعمل معاً في القمة الشرطية العالمية، وستعمل شركة سيا كشريك معرفي من خلال توفير خبراء للحضور وإدارة عدد من الجلسات المتفق عليها، وتقديم مقترحات حول المنظمات المشاركة، وتقديم مدخلات حول تحديات مناقشة الطاولة المستديرة، وإعداد تقارير لكل جلسة بعد انتهائها.

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