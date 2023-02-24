«محمد بن راشد للإسكان» تنظم ملتقى الابتكارات الإسكانية الأول

المصدر: دبي- البيان

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نظمت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ملتقى الابتكارات الإسكانية الأول تحت شعار«الابتكار الإسكاني ثقافة متجددة»، وذلك صباح أمس الأول في فندق الإنتركونتيننتال فستيفال سيتي دبي «قاعة البراحة الثانية» تزامناً مع شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2023»، حيث يهدف الملتقى إلى الاطلاع على أهم الممارسات للقطاع الحكومي والخاص في مجالات الابتكار والارتقاء بالمنظومة الإسكانية.

وقال عمر حمد بوشهاب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان في كلمة افتتح بها الملتقى: نتطلع إلى أن يثمر ملتقى الابتكارات الإسكانية الأول عن نتائج إيجابية على صعيد تحفيز الإبداع والابتكار من خلال التفاعل البناء بين كافة المشاركين والمتحدثين في الملتقى عبر تقديم العروض لابتكاراتهم وعرض الخطوات التي اتبعوها لتطوير هذه الابتكارات لتشجيع أفراد المجتمع على أن يقتدوا بهم ويقدموا المزيد من الأفكار والابتكارات.

وأضاف: إن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أطلقت العديد من الأفكار والابتكارات المميزة خلال الفترة الماضية، وانطلاقاً من هذه الإنجازات التي حققتها المؤسسة في مجال الابتكار، يأتي إطلاق ملتقى الابتكارات الإسكانية الأول «الابتكار الإسكاني ثقافة متجددة» من أجل تعزيز التفاعل المعرفي بين المشاركين عبر جمعهم في الملتقى وإعطائهم الفرصة لعرض أهم أفكارهم الابتكارية لدفع الإبداع والابتكار في مجتمعنا نحو تحقيق إنجازات جديدة يستفيد منها المجتمع على كافة المستويات.

كما تسلمت المؤسسة خلال الملتقى شهادة المواصفة الدولية للتعامل مع الشكاوى 10002:2018 والتي حصلت عليها المؤسسة خلال شهر الابتكار.

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