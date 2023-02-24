الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحياناً نهاراً، تظهر السحب المنخفضة شرقاً خاصة على الجبال، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:50 المد الثاني عند الساعة 05:07 والجزر الأول عند الساعة 10:40 والجزر الثاني عند الساعة 22:36.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:59 والمد الثاني عند الساعة 01:08 والجزر الأول عند الساعة 19:14 والجزر الثاني عند الساعة **:**

فيما يلي بيا.

ن بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 34 20 85 30

دبي 33 21 80 30

الشارقة 33 21 80 25

عجمان 28 21 80 30

أم القيوين 33 20 85 40

رأس الخيمة 32 20 80 25

الفجيرة 26 23 95 35

العـين 34 17 80 30

ليوا 35 19 70 30

الرويس 36 18 75 30

السلع 35 17 75 40

دلـمـا 31 20 70 40

طنب الكبرى 26 22 85 40

طنب الصغرى 26 22 85 40

أبو موسى 26 21 85 35.

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