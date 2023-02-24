«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الكويت

المصدر: أبوظبي - وام

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تسلّم خالد عبدالله حميد بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في ديوان عام الوزارة، نسخة من أوراق اعتماد جمال محمد الغنيم سفير دولة الكويت لدى الدولة.

وتمنّى وكيل الوزارة للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده.

ومن جانبه أعرب السفير الكويتي الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

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