"طموح زايد" أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب .. التفاصيل الكاملة

المصدر: البيان

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ستنطلق في 27 فبراير الجاري في الساعة 10:45 صباحًا بتوقيت الإمارات مهمة طموح زايد أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب والتي أطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، إلى محطة الفضاء الدولية.

وستنطلق المهمة من المجمع رقم (39A) في مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة ناسا، ولاية فلوريدا "على مدى 6 أشهر سيجري خلالها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي 19 تجربة علمية تثري معرفتنا بتأثيرات الفضاء على الإنسان"، وستمكن الإمارات من احتلال المرتبة الـ11 عالميًا والأولى عربيا"وتهدف المهمة ترسيخ مكانة دولة الإمارات كشريك عالمي في مهمات الفضاء المأهولة.

مهمة crew-6

crew-6 هي أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب تصل مدتها لـ 6 شهور، والتي أطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، إلى محطة الفضاء الدولية. ويشمل طاقم المهمة الأساسي سلطان النيادي اختصاصي المهمة، إلى جانب رائد الفضاء ستيفن بوین قائد المهمة ناسا ووارين ،هوبيرغ قائد المركبة، ناسا، وأندري فيدياييف، اختصاصي مهمة روسكوزموس.

تعد المهمة جزءاً من البعثة الاستكشافية 69/68 حيث سينضم رواد فضاء روسکوزموس؛ نيكولاي شاب (Nikolai Chub)، وأوليج كونونينكو ( Oleg Kononenko)، ورائدة فضاء ناسا لورال أوهارا Loral hara إلى الفريق لاحقاً. ويطلق مصطلح البعثة الاستكشافية لمحطة الفضاء الدولية عادة على الطاقم الذي يشغل المحطة الفضائية ويستخدمها للبحث والاختبار.

سيقوم النيادي خلال المهمة بإجراء سلسلة من التجارب والأبحاث المتقدمة من أجل التوصل إلى نتائج علمية مهمة حول الفضاء الخارجي، بالإضافة إلى مشاركته في برنامج توعوي وتثقيفي. وستساهم النتائج المتوقعة من هذه المهمة بإفادة المجتمع العلمي وقطاع الفضاء عالمياً. كما ستجعل دولة الإمارات أول شريك من خارج محطة الفضاء الدولية والدولة رقم 11 عالميًا التي ترسل رواد فضاء بمهمات طويلة الأمد إلى محطة الفضاء الدولية، وتعمل على تدريبهم وإعدادهم للسير في الفضاء ومن المقرر إطلاق المهمة على متن مركبة "دراجون" لشركة سبيس بس إكس نحو محطة الفضاء الدولية.

في حين سيشمل الطاقم الاحتياطي للمهمة كل من: رائد الفضاء هزاع المنصوري (أخصائي المهمة)، وياسمين مغبيلي قائد المركبة الفضائية من وكالة ناسا، وأندرياس موجينسن (طیار) من وكالة الفضاء الأوروبية، وكونستانتين بوريسوف أخصائي المهمة من وكالة الفضاء الأوروبية.

معلومات

*موقع الإطلاق: المجمع رقم (39A) في مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة ناسا، ولاية فلوريدا.

*تاريخ الإطلاق 27 فبراير 2023

*توقيت الإطلاق الساعة 10:45 صباحًا بتوقيت الإمارات

*مدة المهمة: 180 يوماً

*الوجهة محطة الفضاء الدولية

مسار الرحلة

مركبة دراجون

مجالات التجارب

جمع المراحل من الانطلاق حتى الالتحام بمحطة الفضاء الدولية

دمية سهيل

ابتكر مركز محمد بن راشد للفضاء شخصية سهيل إلهام الشباب والأطفال بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ووصل سهيل لأول مرة إلى الفضاء مع رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري في عام 2019 خلال رحلته إلى محطة الفضاء الدولية وهذه المرة سيعود كمؤشر انعدام الجاذبية 6 Crew وهو يرتدي بذلة Spacer خاصة به.

ويشير اسم سهيل" بالعربية إلى ثاني ألمع نجم في السماء ويعلن ظهور نجم سهيل نهاية الصيف والبداية التدريجية للأيام الباردة في الصحراء وهذا هو سبب أهمية هذا النجم لدولة الإمارات العربية المتحدة.

برنامج الإمارات لرواد الفضاء.. أهداف استراتيجية

يعمل برنامج الإمارات لرواد الفضاء على إعداد طواقم من رواد الفضاء الإماراتيين، استعدادًا لخوض مهمات مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية، وغيرها من الوجهات في الفضاء.

البرنامج هو الأول من نوعه في العالم العربي ويقدم التدريبات والخبرات والتأهيل اللازم للكوادر الإماراتية لتمثيل دولة الإمارات والعالم العربي في بعثات الفضاء المستقبلية، وإجراء تجارب علمية تدعم مسيرة استكشاف الفضاء عالميا.

وأطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أبريل من عام 2017، برنامج الإمارات لرواد الفضاء كجزء من برنامج الإمارات الوطني للفضاء بهدف تدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين وإرسالهم إلى الفضاء للقيام بمهام علمية مختلفة، وخلق ثقافة الاستكشاف العلمي وتحفيز الشباب على دراسة مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء.

وفي عام 2018، تم اختيار رائدي الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي ليشكلا معاً الدفعة الأولى من البرنامج، في حين في عام 2021 تم الإعلان عن الدفعة الثانية من البرنامج وكان من بينهم أول رائدة فضاء عربية وهي نورا المطروشي إلى جانب رائد الفضاء محمد الملا.

ويعد برنامج الإمارات لرواد الفضاء أحد المشاريع التي يمولها صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التابع لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA).

الاهداف الاستراتيجية لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء

*ترسيخ مكانة دولة الإمارات كشريك عالمي في مهمات الفضاء المأهولة.

*تعزيز التعاون بين الدول والجهات لتحقيق الأهداف المشتركة بالاكتشافات العلميـة والحصول على مستقبل مستدام للبشرية.

*دعم رؤية دولة الإمارات من أجل بناء اقتصاد قائم على المعرفة، والبحث العلمي.

* يهدف برنامج الإمارات لرواد الفضاء إلى تطوير فريق وطني من رواد الفضاء لتحقيـق تطلعات الدولة في الاستكشافات العلمية والمشاركة في مهمات الاستكشاف المأهولة.

*تحفيز وإلهام الأجيال الإماراتية الشابة على الاهتمام بالالتحاق بوظائف قطاع الفضاء والقيام بأبحاث تساهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات في قطاع الفضاء الدولي.

*تمهيد الطريق لمبادرات مستقبلية تساهم في تعزيز مكانة الإمارات الرائدة في قطاع استكشاف الفضاء.

*الإسهام في مهمات استكشاف الفضاء العالمية من خلال تطوير وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين.

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