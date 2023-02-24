23.34 مليار درهم القيمة الإجمالية للصفقات في ختام «آيدكس» و«نافدكس 2023»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

في ختام فعاليات معرضي «آيدكس» و«نافدكس 2023» اللذين ينعقدان تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعلن مجلس التوازن، الجهة الحكومية المستقلة التي تعمل بشكل وثيق مع وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية في دولة الإمارات عن صفقات اليوم الخامس والأخير لصالح وزارة الدفاع وشرطة أبوظبي بقيمة 2.2 مليار درهم تضمنت 7 صفقات مع الشركات المحلية بقيمة 1.6 مليار درهم، و5 صفقات دولية بقيمة 653 مليون درهم.

وبذلك تصبح القيمة الاجمالية للصفقات المبرمة خلال الأيام الخمسة لمعرضى «آيدكس» و«نافدكس 2023» 23.34 مليار درهم شملت 55 صفقة لصالح وزارة الدفاع وشرطة أبو ظبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز