مجلس التوازن يتعاون مع "ساب" لتقديم قدرات طباعة ثلاثية الأبعاد للقوات الجوية والدفاع الجوي

المصدر: وام

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وقَّع مجلس التوازن على هامش مشاركته معرضي "آيدكس 2023" ونافدكس 2023، اتفاقية مع "ساب"، الشركة الرائدة في الصناعات الدفاعية والأمنية ، بهدف تقديم قدرات طباعة ثلاثية الأبعاد للقوات الجوية والدفاع الجوي في الإمارات تتضمن التصميم والتصنيع الدقيق لقطع الغيار.

وقع الاتفاقية بجناح مجلس التوازن بالمعرض كل من عبدالله سيف العواني، الرئيس التنفيذي للبرنامج الاقتصادي في مجلس التوازن و آنا كارين روزن، المدير العام لشركة "ساب" بدولة الإمارات، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

تأتي الاتفاقية بعد تدشين مجلس التوازن أول مركز تميز إماراتي للطباعة ثلاثية الأبعاد "سندان"، الذي تم الإعلان عنه في اليوم الأول لمعرض آيديكس 2023. وتهدف الاتفاقية إلى تلبية أهداف برنامج التوازن الاقتصادي التي تتضمن توفير فوائد استراتيجية لدولة الإمارات وإحداث أثر كبير يسهم في الازدهار الاقتصادي للدولة، وإقامة مشاريع من شأنها دفع وتعزيز عملية نقل التكنولوجيا، والمساهمة في بناء قدرات جديدة، وتوفير فرص وظيفية للمواطنين، والتوسع في قطاعات التصنيع المضاف وصناعة الطيران كقطاعات ذات أولوية.

ويسهم هذا المشروع المشترك في مدّ القوات الجوية والدفاع الجوي بقدرات الطباعة ثلاثية الأبعاد وفي تمكين قطاع التصنيع المضاف بالدولة ودعم الجهود الرامية للاكتفاء الذاتي، إضافةً إلى تقليل التكلفة والمدة الزمنية للإنتاج مع رفع جاهزية ومستوى توفر القدرات العسكرية الحيوية.

وقال عبدالله العواني: "يعكس هذا التعاون جهود مجلس التوازن المتواصلة لتطوير وإدارة الشراكات في قطاع الصناعات الدفاعية لما لها من تأثير اقتصادي واستراتيجي إيجابي على دولة الإمارات. ومن المؤمل أن تعود هذه الشراكة بالعديد من المنافع المشتركة على كافة الأطراف، وتسهم في توفير قيمة عالية عبر المنتجات المصنّعة في دولة الإمارات، كما تعزز الاكتفاء الذاتي للقطاع الصناعي الدفاعي من خلال تنمية القدرات البشرية، وتسهم في دعم التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات السيادية للدولة في مجال عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي".

و من جانبها قالت آنا كارين روزن: "نؤكد على التزامنا كشريك استراتيجي للقوات الجوية والدفاع الجوي في الإمارات..ونحن فخورون بالتعاون المثمر مع مجلس التوازن في تعزيز قدرات التصنيع السيادية التي ستضمن النمو المستدام لقطاع الدفاع ، ومن شأن هذه الاتفاقية أن تسهم في تحقيق ذلك، مع الاستفادة أيضًا من الإمكانات الواعدة للكفاءات الوطنية من خلال تقديم تدريب عالي القيمة لمواطني دولة الإمارات وتوفير فرص عمل ستزودهم بالمهارات اللازمة لقيادة الصناعة ومواصلة تطويرها لسنوات مقبلة".

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