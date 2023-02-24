اتفاقية تعاون عسكري بين الإمارات وماليزيا

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل اللواء الركن سعيد راشد الشحي قائد القوات البرية، أمس، الفريق محمد بن عبدالرحمن نائب قائد القوات البرية الماليزية، وذلك على هامش معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2023»، وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في المجال العسكري وسبل تنميتها بما يحقق المصالح المشتركة.

ووقع الجانبان اتفاقية للتعاون العسكري في مجال التدريب والتنسيق وتبادل الخبرات على مستوى القوات البرية بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء وتوقيع الاتفاقية عدد من كبار الضباط وأعضاء الوفد المرافق للضيف.

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