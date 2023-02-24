سعيد الطاير: نجاحنا يحمّلنا مسؤوليات أكبر

المصدر: دبي- البيان

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نظّمت هيئة كهرباء ومياه دبي حفلها السنوي لعام 2023 تحت شعار «كن فخوراً.. لنحتفل بنجاحاتنا العالمية»، بحضور معالي مطر حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي.

ومعالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، وكل من هلال خلفان بن ظاهر، وخلفان أحمد حارب، وماجد حمد الشامسي، وعبيد سعيد بن مسحار، ومحمد جمعة السويدي أعضاء مجلس إدارة الهيئة، ومسؤولي الهيئة وعدد كبير من الموظفين، وذلك في فندق جراند حياة بدبي.

وفي كلمته خلال الحفل، قال معالي سعيد محمد الطاير: «نجتمع في هذا الحفل السنوي لموظفي هيئة كهرباء ومياه دبي لنحتفل معاً بإنجازاتنا تحت شعار «كن فخوراً.. لنحتفل بنجاحاتنا العالمية». نحن فخورون بكل فرد منكم. فأنتم العمود الفقري، والقلب النابض، وشريان الحياة للهيئة.

طاقتكم وإبداعاتكم وإخلاصكم تدفع الهيئة والشركات التابعة لها للأمام، فكل يوم، يجلب كل واحد منكم مهاراته وخبراته ووجهات نظره الفريدة والمبتكرة إلى مكان العمل، ما يجعل الهيئة بيئة ديناميكية ومزدهرة. أنتم من تتفاعلون مع المتعاملين والمعنيين، وتواجهون التحديات وتبتكرون حلولاً جديدة، وتعملون بجد واجتهاد لجعل الهيئة واحدة من أهم المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم.

ومرجعاً عالمياً لأفضل الممارسات، تحقق المراكز الأولى في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية، وتسهم في الانتقال بدبي نحو ريادة المستقبل عبر إعادة صياغة المفاهيم التقليدية لآليات العمل لتتناسب مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، وتعزز مكانة الإمارة كحاضنة للإبداع ومنارة للابتكار».

إنجازات

وأضاف معاليه: «الأسبوع الماضي أعلنا أن الهيئة حققت أفضل أداء مالي سنوي مُجَمَّع ومستقل في تاريخها التشغيلي، هذه النجاحات والإنجازات ثمرة جهود مشتركة لمجلس الإدارة وإدارة الهيئة وجميع موظفيها والتزامنا برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية. وفي هيئة كهرباء ومياه دبي، نفتخر أننا جزءٌ من الإنجازات الرائدة التي تعزز المكانة العالمية لدولة الإمارات ودبي التي تسير بخطى ثابتة لتكون واحدة من أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم بحسب أجندة دبي الاقتصادية (D33).

حيث نعمل جميعاً على تنفيذ العديد من المشاريع المبتكرة لترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر بجهود وسواعد فرق العمل في ظل بيئة إيجابية وسعيدة تحفز على الابتكار والإبداع».

مسؤوليات

وتابع معاليه: «بينما نحتفل بإنجازاتنا العالمية المتميزة، فإننا سنواصل العمل على ابتكار المزيد من التجارب الفريدة التي تعزز من سعادة جميع المعنيين وتسهم في أن تكون دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم. ولكن علينا أن نتذكر أن هذه النجاحات والإنجازات تضع على عاتقنا مسؤوليات أكبر.

فكما يقول سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله: «الحفاظ على قمة النجاح أصعب من محاولة بلوغها لذا فإن ما وصلنا إليه من مكانة يحتم علينا استمرار العمل على تطوير قدراتنا وكفاءاتنا».

وقالت خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في هيئة كهرباء ومياه دبي إن تنظيم الحفل السنوي هذا العام تحت شعار «كن فخوراً.. لنحتفل بنجاحاتنا العالمية» يؤكد حرص الإدارة العليا للهيئة على تقدير جهود كوادرها البشرية في الإنجازات الكبرى التي تحققها هيئة كهرباء ومياه دبي على المستوى العالمي وتوفير بيئة عمل إيجابية ومحفزة تعزز سعادة الموظفين وبالتالي جميع المعنيين.

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