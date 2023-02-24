«ناسا» تُخرج مركبة الفضاء وصاروخ «كرو 6» إلى قاعدة الإطلاق

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

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كشفت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، بالتعاون مع شركة «سبيس إكس»، أنه تم إخراج الصاروخ «فالكون 9»، والمركبة الفضائية «سبيس إكس دراجون انديفور»، من منشأة المجمع رقم «39A» بقاعدة كيب كانافيرال في مركز كينيدي للفضاء.

وذلك في إطار العد التنازلي لانطلاق طاقم مهمة «سبيس إكس كرو 6» إلى محطة الفضاء الدولية، والذي تقرر أن يكون الاثنين المقبل، 27 فبراير الجاري، الساعة 10.45 صباحاً بتوقيت الإمارات.

جاهزية تامة

ووصل طاقم مهمة «سبيس إكس كرو 6»، مؤخراً، إلى مركز كينيدي للفضاء بفلوريدا، وذلك استعداداً للانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية، حيث يتمتع الفريق الذي يضم سلطان النيادي اختصاصي المهمة، وستيفن بوين قائد المهمة، من «ناسا»، ووارين هوبيرغ قائد المركبة، وأندري فيدياييف اختصاصي المهمة، بجاهزية تامة لبدء المهمة. وينطلق الصاروخ «فالكون 9»، من منصة رقم «39A».

والذي يتميز بأنه قابل لإعادة الاستخدام على مرحلتين، حيث تم تصميمه وتصنيعه من قبل شركة «سبيس إكس»، من أجل النقل الموثوق والآمن للأشخاص والحمولات إلى مدار الأرض، وما وراءه، كما أنه يعتبر أول صاروخ مداري قابل لإعادة الاستخدام في العالم، فيما وبعد الانطلاق الناجح ستنفصل المركبة الفضائية «سبيس إكس دراجون انديفور»، لتبدأ مسارها نحو وجهتها المحطة الفضائية الدولية بسرعة تقارب 17500 ميل في الساعة.

عزل صحي

ويواصل سلطان النيادي وفريق «سبيس إكس كرو 6»، فترة العزل الصحي، والتي تمتد لنحو أسبوعين، وذلك لجعلهم جاهزين تماماً للمهمة، ضمن بيئة نظيفة، لتجنب الإصابة بأي أمراض قبيل الانطلاق، فيما سيجري رواد فضاء الطاقم، أكثر من 200 تجربة علمية خلال مهمتهم، سيتضمن بعضها أبحاثاً علمية جديدة للتحضير للاستكشاف البشري خارج مدار الأرض المنخفض.

ومن ثمّ الاستفادة من نتائجها في مختلف علوم الحياة على الأرض، وتشمل التجارب، دراسات حول كيفية احتراق مواد معينة في الجاذبية الصغرى، وأبحاث رقائق الأنسجة حول وظائف القلب والدماغ والغضاريف.

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