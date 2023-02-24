حمدان بن محمد يشهد جانباً من «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية»

المصدر: دبي ـ البيان

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شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أمس في المدينة التدريبية بالروية جانباً من منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، الحدث الأكبر من نوعه في مجال عمل الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية على مستوى المنطقة، والذي تُختم فعاليات نسخته الرابعة اليوم بعد خمسة أيام من المنافسات شارك فيها 55 فريقاً من حول العالم.

واستمع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، إلى شرح حول التحدي وما يضمه هذا العام من فعاليات ومسابقات، حيث أوضح معاليه أن المنافسات تُجرى على مستوى خمس مسابقات، تبدأ بتحدي إنقاذ رهينة، يليه تحدي الهجوم، ثم مسابقة إنقاذ ضابط وتحدي البرج العالي.

وفي ختام المسابقات يأتي تحدي اجتياز الموانع، في حين يتيح الحدث الفرصة لتبادل الخبرات مع الفرق الأخرى من مختلف دول العالم، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية فيما يتعلق بعمل فرق وحدات التدخل السريع لضمان أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية.

وقد تابع سمو ولي عهد دبي عرضاً لفريق القيادة العامة لشرطة دبي (C) النسائي، وهو أول فريق تكتيكي تخصصي للعمليات الخاصة من العناصر النسائية بشرطة دبي، ضمن مشاركته في النسخة الرابعة لمنافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2023.

ودون سموه على حسابه الرسمي في «تويتر»: «حضرت منافسات النسخة الرابعة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية بمشاركة 55 فريقاً من مختلف أنحاء العالم... كما تابعت عرضاً لأول فريق تكتيكي تخصصي للعمليات الخاصة من العناصر النسائية في شرطة دبي».

الحدث الأكبر

وشهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، فعاليات اليوم الرابع للنسخة الرابعة من منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2023، والتي تعد الحدث الأكبر من نوعه في مجال عمل الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية على مستوى المنطقة، وذلك في المدينة التدريبية بمنطقة الروية بدبي. واطلع سموه بحضور معالي الفريق عبدالله خليفة المري على منافسات اليوم الرابع.

وأشاد سموه بالأداء التنافسي للفرق المشاركة ودون على حسابه الرسمي في «تويتر»:«سعدت في دبي بحضور الأداء التنافسي العالي للفرق المشاركة في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية على مستوى العالم، والمهارات الاحترافية لوحدات المهام الخاصة في التعامل مع سيناريوهات الأخطار والأزمات المتنوعة، وأشكر الأخ الفريق عبدالله المري على الجهود المتميزة في إنجاح هذا الحدث الدولي».

تثمين

وثمّن معالي الفريق عبدالله المري اهتمام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بتقديم الدعم للكوادر التخصصية في شرطة دبي ضمن هذا التحدي العالمي، وحرص سموه على الاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العالمية في مجال عمل فرق وحدات التدخل السريع، مؤكداً معاليه أن «أول فريق تكتيكي تخصصي للعمليات الخاصة من العناصر النسائية»، يشكّل إضافة مهمة لمنظومة العمل الشرطي.

وأكد معاليه أن شرطة دبي تفخر بكوادرها من العنصر النسائي الطموح والشغوف للالتحاق بالمجالات والتخصصات الصعبة، موضحاً أن عضوات الفريق أظهرن مهارة عالية وكفاءة كبيرة خلال مشاركتهن مؤخراً في بطولة الشرطة للفرق التخصصية في نسختها السادسة . وفي ختام الزيارة تسلّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم درعاً تذكارية من فريق العمليات الخاصة من العناصر النسائية بشرطة دبي، تعبيراً عن عميق الشكر والامتنان لسموه.

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