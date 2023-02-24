حاكم رأس الخيمة يعيد تشكيل مجلس إدارة نادي الرمس برئاسة سالم الدرمكي

المصدر: رأس الخيمة - وام

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أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، قراراً بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الرمس الرياضي الثقافي، برئاسة سالم سلطان بن ثاني الدرمكي.

ونص القرار رقم 4 لسنة 2023 على عضوية كل من عادل جاسم لحبيشي النعيمي، وجاسم محمد كاسين الشحي، وخالد عبد الله البدو الشحي، وأحمد علي إبراهيم الطنيجي، وجاسم محمد الشحي، وأحمد عبد الله الجلعه، وعبيد محمد اشتري، ومنى محمد التاجر، وأسماء محمد الشحي، ومحمد علي لحسيني الطنيجي.

وحسب القرار، يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته بناء على طلب الرئيس، كما يرى ذلك مناسباً.

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