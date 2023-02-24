نهيان بن مبارك: «أبوظبي للإدارة» تعمل بمستويات عالمية مرموقة

المصدر: أبوظبي - البيان

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بحضور ورعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، احتفت كلية أبوظبي للإدارة المملوكة لغرفة أبوظبي، أمس، بخريجي العام 2023 خلال حفل أقيم خصيصاً للمناسبة في فندق جراند حياة، أبوظبي.

كما شهد الحفل حضور عددٍ من كبار المسؤولين وممثلي البعثات الدبلوماسية بالدولة، والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، وأعضاء مجلس أمناء الكلية، وأعضاء مجلس عمادة الكلية إلى جانب رؤساء الأقسام والدوائر وأولياء الأمور.

وتضمنت قائمة الحضور كلاً من عبدالله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، ومحمد هلال المهيري، مدير عام الغرفة، والبروفيسور الطيب كمالي، رئيس مجلس أمناء كلية أبوظبي للإدارة، والدكتور عبدالله الكوافي أبو نعمة، رئيس ووكيل كلية أبوظبي للإدارة.

وفي كلمته أمام الخريجين، قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: «إننا ونحن نحتفل اليوم بهؤلاء الخريجين والخريجات، إنما نشير بكل اطمئنان وتفاؤل إلى أن كلية أبوظبي للإدارة إنما تعمل بكل جدٍ والتزام على إعداد الطالب فيها، وفق المستويات العالمية المرموقة، وتوفر له كل سبل التعليم والتدريب وتحرص على أن يتزود دائماً بالمعارف والخبرات، والقدرة على الاستخدام الفعال للتقنيات الحديثة بل وتتوقع منه، وبصفة مستمرة، مستويات عالية من الأداء والإنجاز».

وتضمنت قائمة الخريجين 205 طلاب وطالبات ممن استكملوا دراستهم في أربعة برامج هي ماجستير إدارة الأعمال؛ وماجستير العلوم في القيادة والتطوير التنظيمي؛ وماجستير العلوم في الجودة وتميز الأعمال؛ وماجستير العلوم في تحليل الأعمال.

ومن جانبه، قال عبد الله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي: «من المهم أن يكون لدينا مؤسسات تكرس جهودها لدعم الابتكار وريادة الأعمال في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم في الفترة الراهنة. وتعد كلية أبوظبي للإدارة في صدارة هذه المؤسسات منذ تأسيسها في العام 2011.

حيث قدمت الكثير من الإسهامات لدعم رؤية غرفة أبوظبي الرامية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز نمو اقتصاد الإمارة. ومن خلال تحفيز الجيل القادم من قادة الأعمال على تبني الفكر الإبداعي وريادة الأعمال، تسهم كلية أبوظبي للإدارة في دفع عجلة النمو المستدام وتوفير مزيد من الفرص».

إنجازات

ومن جانبه، قال الدكتور الطيب كمالي، رئيس مجلس أمناء كلية أبوظبي للإدارة مهنئاً خريجي العام 2023 على إنجازاتهم المتميزة: «منذ تأسيسها، أسهمت كلية أبوظبي للإدارة بشكل كبير وفعال في رفد مجتمع الأعمال بكوادر وطنية أثبتت كفاءتها وتفوقها في المنظومة الاقتصادية الآخذة بالنمو والتطور، حيث حصل الخريجون بفضل البرامج المتقدمة التي استكملوا دراستها على المعارف والمهارات اللازمة لإحداث تأثير إيجابي في مجتمعهم. نقدم تهانينا الحارة لجميع الخريجين، وأود اغتنام الفرصة لتذكيرهم بأن الوصول إلى مستويات التميز هو رحلة تستحق العناء».

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