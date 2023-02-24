حاكم عجمان يطلع على مشاريع «دبي الإسلامي» الاقتصادية والخيرية

المصدر: عجمان - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في مجلسه بالديوان الأميري، صباح أمس، وفد بنك دبي الإسلامي، برئاسة نواف عبد الله الريسي رئيس خدمات الدعم المجتمعي في البنك.

مشاريع

واطّلع صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهده، من رئيس الوفد، على عدد من مشاريع البنك الاقتصادية والمشاريع الخيرية والإنسانية، ودور قسم خدمات الدعم المجتمعي بالبنك، في دعم المؤسسات والجمعيات الخيرية، من خلال تنفيذ مشاريع متنوعة في الإمارات عامة، وإمارة عجمان خاصة.

وشكر رئيس خدمات الدعم المجتمعي في البنك -خلال اللقاء - صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهده، على دعمهما المتواصل لكافة الأعمال الخيرية والإنسانية، لافتاً لدور البنك في المشاركة في الأعمال الخيرية بالإمارة، كأحد الشركاء الاستراتيجيين الداعمين لمؤسسة الشيخ حميد بن راشد النعيمي الخيرية، وحرصه على المشاركة في تنفيذ توجيهات سموه، ضمن مبادراته المجتمعية، التي تسعى إلى تسهيل الحياة لمواطني الإمارة، ولمساعدة الأسر المتعففة بالإمارة، وتلبية متطلبات الحياة الكريمة لذوي الدخل المحدود، والأسر المستحقة للخدمات الإنسانية والاجتماعية.

واستمع الوفد إلى توجيهات صاحب السمو حاكم عجمان، الذي أثنى على دعمهم المتواصل للأعمال الخيرية، التي تتبناها مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، ولبقية المؤسسات الخيرية الأخرى، كهيئة الأعمال الخيرية العالمية، وجمعية الإحسان الخيرية وكرم سموه البنك، تقديراً لدوره في دعم الأعمال الخيرية.

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