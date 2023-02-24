منصور بن زايد يستقبل نائب رئيس المجلس السيادي في السودان

المصدر: أبوظبي ـ وام

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استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس السيادي في جمهورية السودان.

دعم

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد دعم دولة الإمارات للاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه مؤخراً بين الأطراف السودانية لمعالجة الأزمة السياسية الراهنة وإنجاح الفترة الانتقالية، والذي يؤسس لخطوات تضمن بناء حكومة بقيادة مدنية وتحقيق كل ما من شأنه «استقرار ونماء وازدهار» السودان.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية وفرص تعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات بما يخدم أهداف التنمية وتطلعات البلدين.

من جانبه أعرب الفريق أول محمد حمدان دقلو عن شكره وتقديره لمواقف دولة الإمارات الثابتة والتاريخية ومبادراتها الداعمة لاستقرار السودان.

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