أعضاء «تنفيذي دبي»: المجلس رسّخ ثقافة التميز

المصدر: متابعة - قسم المحليات

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أكد أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي على دور المجلس في جعل حكومة دبي رائدة عالمياً في العمل الحكومي، والعمل على خلق أثر إيجابي بالمجتمع في الإمارة، وذلك بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيس المجلس من خلال رسم السياسات العامة في مختلف المجالات، وتطوير خطتها الاستراتيجية والإشراف على تنفيذها، وترسيخ ثقافة التميز والابتكار، وتصميم خدمات الحكومة بشكل يواكب تطلعات الإمارة ورؤيتها للمستقبل.

أساس متين

وقال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة دبي: إن الأداء العالي الذي شهده المجلس التنفيذي لإمارة دبي طوال عقدين من مسيرته يسلط الضوء على أسس النشاط الحكومي الراسخة في دبي طوال العشرين عاماً الأخيرة، ويشير بوضوح إلى الديناميات الكامنة فيه، التي جعلت حكومة دبي نجماً لامعاً في سماء العمل الحكومي في العالم.

بدوره ،هنأ معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بمناسبة مرور 20 عاماً على إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وأضاف معاليه: عقدان ذهبيان أصبحت دبي معهما مركز العالم، إليها تتوجه الأنظار، وفيها تُصنع الأحلام، ومنها تتولد الرؤى والأفكار ليتردد صداها في أرجاء الدنيا، وتلهم كل من يتطلع لصنع مستقبل أفضل.

إنجازات استثنائية

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن المجلس التنفيذي استطاع على مدار السنوات الـ20 الماضية تنفيذ رؤية وتوجيهات صاحب السمو حاكم دبي، الرامية للارتقاء بالإمارة إلى مصاف المدن الأكثر تقدماً ونمواً وسعادة في العالم، والدفع بعملية التنمية الشاملة في دبي نحو المقدمة، بما حققته من إنجازات استثنائية عززت مكانة دبي العالمية.

ريادة عالمية لدبي

وقال معالي مطر الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات عضو المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إن المجلس نجح خلال مسيرته المباركة في ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز الريادة العالمية لدبي، وجعلها المدينة الأجمل والأفضل للحياة فـي العالم، ووجهة رئيسية لرواد الأعمال والاقتصاد.

وتقدم معالي الطاير بالتهنئة إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، بمناسبة الذكرى السنوية العشرين لتأسيس المجلس التنفيذي في الإمارة.

وقال إن المجلس التنفيذي برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، شهد نقلة نوعية في منهجية وآلية عمل المجلس، وتطوير عمل الهيئات والدوائر الحكومية بما يحقق رؤية الإمارة وخطتها الاستراتيجية، وتحولها من الحكومة الإلكترونية إلى حكومة ذكية تقدم خدماتها للجمهور على مدار الساعة، إلى جانب الارتقاء بالكوادر البشرية، باعتبارها العنصر الرئيس في تطوير العمل الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات.

نموذج يحتذى

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة دبي: «بفضل الرؤية الثاقبة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أسهم المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على مدى السنوات العشرين الماضية، في وضع السياسات والخطط والاستراتيجيات الرائدة وأطر العمل المبتكرة التي جعلت من دبي نموذجاً يحتذى على مستوى العالم في الحوكمة الرشيدة والإدارة المتميزة والتكامل بين مختلف الدوائر والمؤسسات التي تنضوي تحت مظلة المجلس، ما أسهم في تعزيز الكفاءة وتحقيق حكومة دبي إنجازات نوعية جعلتها من أكثر الحكومات تطوراً وكفاءة على مستوى العالم».

أفضل الممارسات

وأوضح المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي عضو المجلس التنفيذي، أن المجلس التنفيذي للإمارة كان الأداة الرئيسية والفعّالة التي نفّذت خطط وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وكان المجلس محور تنفيذ نهضة دبي، وبناء واقعها الحضري العالمي المنافس، حتى غدت مركزاً عالمياً مهماً، بل عالماً ضمن عالم.

وأضاف أن المجلس التنفيذي تبنى أفضل الممارسات والمناهج الإدارية، وعمل بكل طاقاته وموظفيه لإنجاز خطوات عملاقة في كل عام منذ تأسيسه، ولا أدل على ذلك من الفارق الكبير لواقع دبي واقتصادها ونهضتها منذ تأسيسه إلى الآن.

فخر واعتزاز

وأعرب سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عضو المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن فخره واعتزازه بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيس المجلس التنفيذي لحكومة دبي، قائلاً إن الإنجازات الاستثنائية التي حققها المجلس التنفيذي كانت بفضل المتابعة المستمرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والقيادة الاستثنائية من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وقال:

«كانت ولا تزال الرؤية المستقبلية الطموحة للمجلس التنفيذي هي الركيزة الأساسية لبناء الأسس الداعمة التي أسهمت في بناء ودعم الاقتصاد الوطني لإمارة دبي وتعزيز تنافسيتها لتتصدر المراكز الأولى عالمياً».

أفضل مدينة

ولفت داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي عضو المجلس التنفيذي، إلى أن المجلس التنفيذي لإمارة دبي حقق على مدى الأعوام الـ20 السابقة إنجازات مميزة ونقلات نوعية أسهمت في تعزيز مكانة دبي العالمية في كل القطاعات الحيوية.

وذلك بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ورؤيته لمستقبل دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل في العالم، وجعلها نموذجاً عالمياً للريادة والطموح اللامحدود. واستطاع المجلس بقيادة رشيدة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن يستمر بالمضي قدماً نحو المستقبل لجعل حكومة دبي رائدة عالمياً في مجال العمل الحكومي.

رؤى طموحة

وقال هلال المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة دبي: مضى المجلس قدماً في ترجمة الرؤى الطموحة والاستراتيجيات الاستباقية التي تعكس نهج التفكير المستقبلي للقيادة الرشيدة.

وأضاف: اليوم وبعد مرور عشرين عاماً على تأسيس المجلس، باتت إمارة دبي وجهة مركزية على مستوى العالم في مختلف القطاعات، خصوصاً في الاقتصاد والسياحة، وقدّمت نموذجاً مُلهماً لحكومات العالم وصناع القرار حول كيفية ترسيخ التغيير الإيجابي والتخطيط المدروس لتحقيق التطلعات الطموحة والأهداف الكبرى، إضافة إلى مواصلة مسيرة التنمية على مختلف الأصعدة.

وإلى ذلك أكد الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن إنجازات المجلس التنفيذي لحكومة دبي على مدار 20 عاماً أبهرت العالم، ويتجلى ذلك في إنجاز العديد من القرارات والخطط الاستراتيجية والمبادرات التي رسخت مكانة دبي الريادية على المستويين الإقليمي والعالمي، وعززت إمكاناتها لمواصلة تحقيق الإنجازات على الأصعدة كافة، لتصبح دبي نموذجاً يحتذى في كل المحافل العالمية، ما جعل اسم دبي مقصداً عالمياً يقصده القاصي والداني.

خطوات واثقة

وأوضح سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن المجلس أسهم منذ تأسيسه في تعزيز الأداء الحكومي المتميز الذي تتمتع به إمارة دبي، حيث خطا خطوات واثقة في ترجمة التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصولاً إلى ترسيخ نموذج حكم مُلهم.

ولا تزال المسيرة مستمرة في تنفيذ المبادرات والخطط والمشاريع، وإقرار السياسات والتشريعات الاستباقية، التي من شأنها أن تضع دبي في واجهة العالم وجعلها عاصمة الاقتصاد المستقبلي.

تخطيط مدروس

ورفع الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أصدق مشاعر التهاني بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيس المجلس التنفيذي لحكومة دبي، مشيداً بما تحقق من قفزات نوعية وضعتها في مقدمة الوجهات العالمية، والوجهة الأكثر طلباً للسفر والعمل والعيش، نظراً للنمو المذهل الذي تحققه في كل عام وفي مختلف القطاعات وشتى المجالات.

تعزيز العمل الحكومي

وأكد طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة دبي، التزام الدائرة بالارتقاء بالخدمات القضائية وتسهيل الوصول إليها، لتحقيق رؤية وطموحات الإمارة وتعزيز مكانتها العالمية في الجوانب والقطاعات كافة.

وقال المنصوري: «نحتفل اليوم سوياً بمرور 20 عاماً، أسهم خلالها المجلس التنفيذي في إمارة دبي في تعزيز العمل الحكومي والارتقاء بخدماته لتحقيق أهداف ورؤية حكومة دبي في نهضة الإمارة والوصول بها للعالمية».

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