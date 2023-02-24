مسؤولون: المجلس أرسى دعائم مسيرة التنمية في دبي

المصدر: متابعة - قسم المحليات

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أكد مسؤولون أن المجلس التنفيذي قدم نموذجاً عالمياً للقدرة على تحقيق الإنجازات النوعية الفريدة من نوعها على المستوى الدولي بفضل الخطط والسياسات المطبقة والتي تمتاز باستشراف المستقبل والتحرك السريع نحو الصدارة العالمية في كافة المجالات.

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة «تقدمت دبي إلى أعلى المراتب العالمية في كافة المجالات الأمر الذي جعلها محط أنظار العالم مع مرور 20 عاماً على تأسيس المجلس التنفيذي لحكومة دبي، ما يظهر مدى أهمية الدور الذي قام به المجلس بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،.

وأكد أحمد جلفار مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي أن المجلس التنفيذي بدبي حقق إنجازات لافتة برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، الذي أرسى أساساً مرناً لدعم مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة من خلال إقرار خطط التنمية ومراقبة تنفيذها وتحقيق مستهدفاتها، وتعزيز عملية صنع القرارات الحكومية وتسريع وتيرة تنفيذها باتجاه تحقيق سعادة المجتمع ومواكبة تطلعات وطموحات مواطني دبي والمقيمين فيها، بفضل الدعم المتواصل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وقال جلفار:نحن ماضون بخطوات متسارعة لتعزيز مكانة دبي عالمياً تماشياً مع رؤية قيادتنا الرامية إلى مواكبة ومنافسة أفضل دول العالم تقدماً، ونؤمن بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، والتي تساهم جميعها في تحقيق أهداف وغايات خطط دبي وتعزيز مكانتها التنافسية العالمية.

وأضاف إن المجلس عكف خلال السنوات الماضية على تعزيز التميز والريادة في العمليات الحكومية وتطوير أداء القطاع الحكومي وترسيخ ثقافة التميز والإبداع في العمل الحكومي، وذلك وفق المعايير والنماذج والممارسات الفضلى المعتمدة في هذا الشأن، مشيراً إلى دور المجلس في دفع عملية التنمية في دبي ودوره الحيوي في النجاحات العديدة التي حققتها دبي على صعيد الخدمات التي تستهدف رفاه الناس.

وأكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» أن دبي نجحت بفضل توجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تحقيق الريادة العالمية، ما جعلها محط أنظار وتطلعات العالم أجمع.

وقالت: «استطاعت دبي على مدى عقدين من الزمن أن تحقق قفزات نوعية، ونجاحات لافتة، وإنجازات استثنائية جعلتها المدينة الأفضل عالمياً للعيش والعمل والسياحة، وصنعت منها نموذجاً يحتذى به لمدن المستقبل»، لافتةً إلى أن دبي لا تزال تواصل مسيرتها نحو الريادة لتكون هي العالم، ومشيدة في الوقت ذاته، بحجم ونوعية الإنجازات التي حققها المجلس التنفيذي لإمارة دبي، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، على مدار 20 عاماً.

وأضافت بدري: «نعمل جميعاً من أجل تحقيق رؤى قيادتنا الرشيدة القائمة على نهج التميز والابتكار، والساعية إلى جعل الإمارة مركزاً ثقافياً عالمياً وموطناً للمبدعين ورواد الأعمال، ونكمل مشوارنا لدعم مسيرة التنمية الشاملة بما يعود بالنفع على المجتمع».

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