عمار النعيمي: الإمارات تسير نحو مئويتها بثبات وثقة

المصدر: عجمان - وام

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كرم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، الفائزين بجائزة عجمان للتميز الحكومي بدورتها التقييمية السادسة خلال الحفل الذي نظمه برنامج عجمان للتميز في مربط عجمان، بمشاركة وحضور عدد من أفراد المجتمع وموظفي الدوائر الحكومية في الإمارة.

وبتوجيهات كريمة من سمو ولي عهد عجمان أعلن برنامج عجمان للتميز عن مبادرتين لتمكين رحلة الريادة الحكومية.

حيث تم إطلاق جائزة البحث العلمي في مجالات التميز والريادة في الجهات الحكومية لتشجيع استخدام البحث الأكاديمي وتوثيق النجاحات الرائدة، وإطلاق برنامج النهضة لدعم أنشطة المقارنات المعيارية في الجهات الحكومية وتشجيع استخدام المواصفات القياسية للخدمات والمشاريع ذات الصلة بالقطاع الحكومي.

وأشاد سموه، في كلمته بهذه المناسبة، بمسيرة دولة الإمارات نحو مئويتها الأولى بثبات وثقة بفضل قياداتها الفذّة، مؤكداً أن هناك إنجازاً يتحقق في كل يوم جديد تتعاظم به مكاسب الإمارات، ويزدهر به مستقبلها، ويسعد به شعبها.

نماذج ملهمة

وقال سموه: «اليوم نستشعر قيمة التميّز الحقيقي الذي يكمن في خدمة الناس وتحقيق الرفاه والرخاء لكل فرد، والذي لا يمكن أن يتحقق إلا بالعمل المشترك المتكامل في الحكومات المحلية ومع الإمارات الأخرى، ليمتد أيضاً بمشاركة مجتمعنا الذي جعلناه حاضراً في اجتماعاتنا، ومساهماً في قراراتنا.

وفي هذا اليوم نحتفي بنخبة من النماذج المُلهمة التي أثرت إيجاباً في عموم مجتمع الإمارة، نحن فخورون بهذه الجهود الاستثنائية والمبادرات المتميزة».

جوائز تميّز

وقام سمو ولي عهد عجمان، يرافقه الدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي المشرف الأعلى لبرنامج عجمان للتميز، والدكتورة هاجر سعيد الحبيشي، المنسق العام لبرنامج عجمان للتميز، بتسليم الجوائز للمكرمين والفائزين بجوائز عجمان للتميز الحكومي.

وفاز بجائزة فئة المنشأة الحكومية في الأداء المؤسسي القيادة العامة لشرطة عجمان ، وفاز بجائزة فئة المنشأة الحكومية في الأداء الاستراتيجي دائرة الميناء والجمارك .

ومنحت جائزة فئة المنشأة الحكومية في الاتصال والتكامل الحكومي لدائرة البلدية والتخطيط .

وفازت القيادة العامة لشرطة عجمان بجائزة فئة المنشأة الحكومية في الاستدامة ،ومنحت جائزة فئة أفضل جهة في تحقيق مؤشر رضا المتعاملين في مراكز تقديم الخدمة لدائرة الأراضي والتنظيم العقاري ودائرة البلدية والتخطيط .ومنحت جائزة فئة الوسمي لدائرة التشريفات والضيافة .

ومنح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي وسام عجمان للدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي، لجهوده المميزة في رسم ملامح التنمية في الإمارة وتمكين صف القيادات في الإمارة.

وفي الدورة الأولى لجائزة عجمان للمجتمع تم تكريم الفائزين، وهم: سمية عبدالسلام محمد الزرعوني عن فئة أصحاب الهمم، وتكريم أسرة يوسف حسن المرزوقي عن فئة الأسرة، وعبدالله محسن علي إبراهيم عن فئة المتطوع، والتكريم الخاص لسالم بن عبدالله بن حميد الوحشي، والدكتورة شهد عيسى الحمادي.

حضر الحفل.. الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان.

والشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين، ورؤساء ومديرو الدوائر الحكومية وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين.

دروع

تم منح كوكبة من الأوائل في الإمارة الدروع التقديرية، وهم: سالم خلفان الكعبي أحد أكبر المعمّرين، وكلثوم بنت عبدالله البلوشي إحدى أكبر المعمّرات، والدكتور أبوبكر عبدالله عمر من أوائل رخص القيادة السارية، وعلي محمد السويدي من أوائل الحرفيين في صناعة القراقير، وعبدالله حمد القحطاني من أوائل الرخص التجارية، وعابد عبدالكريم من أوائل الملكيات العقارية، ومحمد إدريس محمد من أقدم موظفي حكومة عجمان، وصادق صبري محمد من أكثر الأشخاص تقديماً للمقترحات التطويرية.

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