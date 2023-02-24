«إسلامية دبي» تطلق ملتقى الموارد البشرية

المصدر: دبي ـ البيان

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أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أول من أمس ملتقى الموارد البشرية لعام 2023 (IACAD HUB) الذي نظمته إدارة الموارد البشرية على مدار يومين، لعرض أنظمة وبرامج وممارسات إدارة الموارد البشرية بالدائرة وتطلعاتها في عام 2023.

حضور

حضر إطلاق الملتقى الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وعبدالله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية في حكومة دبي ومحمد علي بن زايد الفلاسي المدير التنفيذي لقطاع شؤون المساجد بالدائرة، وبطي الجميري المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي، وعمر محمد الخطيب المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية، وأحمد درويش المهيري، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري وبعض مديري الإدارات والمستشارين ورؤساء الأقسام وموظفي الدائرة.

وتفقد الشيباني والفلاسي والوفد المرافق أروقة وأجنحة الملتقى، والتي اشتملت على أربعة أقسام من إدارة الموارد البشرية واطلعوا على أحدث البرامج والأنظمة والخدمات الحكومية الحالية والمستقبلية، وبعض الأجنحة الخاصة بالفعاليات المصاحبة، إضافة إلى عرض أنشطة ومواهب الموظفين وخبراتهم (جادة الموهوبين) وبعض الفعاليات الترفيهية والثقافية.

ووجه الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي كلمته لموظفي دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري وخاصة الموظفين الجدد بالدائرة مرحباً بهم، وحثهم على العمل كفريق عمل واحد وفقاً لرؤية وسياسة القيادة الرشيدة.

مشيراً إلى أن دولة الإمارات مؤسساتها متحدة، وهذه الروح التي يجب أن تنزرع فينا كموظفين في الدوائر الحكومية، نتناقش ونتنافس في التميز ولكن نبقى فريق عمل واحد لخدمة مصلحة عامة يعود مردودها على حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوصى الشيباني خلال الملتقى بضرورة استثمار الإنسان في ذاته والاعتماد على نفسه وتطوير مهاراته، فالجيل الحالي هو جيل وقادة المستقبل، متمنياً للجميع الرقي والازدهار في ظل العمل في حكومتنا الرشيدة، كما وجه الشيباني كلمة تشجيعية لفريق الدائرة المشارك في مبادرة الألعاب الحكومية لعام 2023م بضرورة عدم التخلي عن المركز الأول والتحلي بالصبر والشجاعة أثناء المنافسة، متمنياً لهم التوفيق والنصر.

من جانبه أوضح يوسف بوسميط مدير إدارة الموارد البشرية بالدائرة بأن الملتقى أطلق في ضوء بناء منظومة تستشرف المستقبل، وفي إطار الرؤية الريادية، وفق أفضل الممارسات العالمية التي تستهدف تنمية كوادر القطاع الحكومي لكي تصبح الدائرة في مصاف الدوائر الأولى الأكثر تقدماً وريادة.

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